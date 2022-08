Элтон Джон и Бритни Спирс представили совместный трек

Бритни уже поблагодарила мэтра эстрады за проделанную работу.

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс решила напомнить о себе после долгих лет молчания и вернулась в шоу-бизнес с композицией Hold Me Closer ("Держи меня поближе"), записанной совместно с 75-летним сэром Элтоном Джоном.

Hold Me Closer – это интерпретация классической песни Джона Tiny Dancer" 1971 года. Обновленный трек спродюсировал Эндрю Уотт.

Джон объявил дату выхода сингла в посте в Instagram, в котором была представлена ​​разделенная фотография Спирс и его самого в детстве. Бритни позировала в розовом платье с оборками, а Элтон – сидя за пианино.

Спирс ответила Джону эмоциональным постом в соцсети:

"Вы можете поспорить на свой последний доллар, что ЭТО сотрудничество улучшит мой год…. Спасибо за вашу щедрость и за то, что вы просто подумали, чтобы я присоединилась к вам в такой блестящей песне! Как здорово быть фоновым голосом НА СВОЕЙ песне! Сэр Элтон, я сделала это благодаря вашему гениальному, творческому и легендарному уму!"

В 2020 году Спирс выпустила несколько синглов, записанных для ее альбома 2016 года Glory, но Hold Me Closer знаменует собой ее возвращение в студию и на сцену после борьбы за свободу от 13-летнего опекунства под присмотром ее отца, Джеймса Спирса.

Эта битва была описана в серии документальных фильмов, снятых The New York Times, а также в обширных репортажах в The Times и The New Yorker. Их журналистские усилия и упорство фанатов Спирс привели к широко разрекламированному судебному делу, кульминацией которого стал конец 2021 года, когда судья из Лос-Анджелеса вернул артистке контроль над ее жизнью.

Затем последовала сделка с издательством Simon & Schuster на написание мемуаров на 15 миллионов долларов, а также свадьба. В июне этого года Бритни вышла замуж за актера, моджель и фитнес-инструктора Сэма Асгари.

Что касается Элтона Джона, то в последние годы он реализовал множество совместных проектов, что является частью плодотворной серии после его биографического фильма 2019 года "Человек-ракета". Среди них – трек с британской пост-панк-группой Yard Act, совместная работа с Years & Years на прошлогодней церемонии вручения наград BRIT Awards, совместные выступления с Риной Саваямой, Тайаной Тейлор, Gorillaz, а также песни с Ники Минаж, Young Thug, Дуа Липой, Lil Nas X, Стиви Уандером и Стиви Никсом.

