Бывший муж Бритни Спирс слил в Сеть видео, как она кричит на своих детей

Опубликованное видео – единственное на странице танцора, который был в браке со Спирс с 2004 по 2007 год.

44-летний Кевин Федерлайн, экс-супруг американской поп-певицы Бритни Спирс, после критики артистки его способностей как отца, нанес ответный удар и опубликовал в Instagram несколько видео, где зафиксировано, как бывшая жена кричит на их сыновей, Шона и Джейдена.

На прошлой неделе он заявил, что сыновья не хотят проводить время с матерью из-за ее неоднозначных видео в соцсетях, а также по другим причинам, а теперь решил и более наглядно продемонстрировать отношение Бритни к детям.

"Я не могу сидеть сложа руки и позволять таким образом обвинять моих сыновей после того, через что они прошли. Как бы нам ни было больно, мы всей семьей решили опубликовать эти видео, снятые мальчиками, когда им было 11 и 12 лет. Это еще не самое худшее. Ложь должна прекратиться. Я надеюсь, что наши дети вырастут, чтобы быть лучше, чем это"., – подписал он видео.

[ + – ] Сыновья Бритни Спирс и Шон и Джейден с другом их отца Эдди Моралесом (посередине) Фото: Эдди Моралес/Instagram

Публикация появилась вскоре после того, как Спирс раскритиковала воспитание Федерлайна и заявила, что мальчики воспитываются в семье, "в которой травы больше, чем в Ludacris, 50 Cent, Jay Z и Puff Daddy вместе взятых".

Первая из трех записей снята одним из братьев в тот момент, когда Бритни заходит в спальню и начинает ругать сыновей за неуважение к ней.

"Ты приходишь сюда, когда мы пытаемся лечь спать, и говоришь…", – говорит один из мальчиков, на что мать отвечает, что это ее дом.

"Это мой дом. Если я хочу зайти сюда и дать тебе лосьон для лица, а ты мне скажешь "нет, все нормально, все нормально" – ну, это не нормально. Вам всем лучше начать меня уважать, понятно? Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я женщина, ясно? Будь добр со мной. Ты понимаешь?", – слышно в кадре.

Второе видео снято в машине со Спирс на пассажирском сиденье и двумя мальчиками сзади. Мать забрала телефон 12-летнего Шона, потому что он отказался обуться, когда они пошли в кафе-мороженое.

"Ты что, сошел с ума… Я в шоке, черт возьми, от тебя. И я не знаю, что делать. И я боюсь тебя, потому что ты странный, потому что у тебя период полового созревания", – эмоционально говорит Спирс.

"Если бы тебе действительно было не все равно, ты бы не забрала мой телефон", – отвечает ей ребенок.

Федерлайн и Спирс были в браке с 2004 по 2007 год, у них родились двое сыновей. После развода мужчина оформил единоличную опеку над детьми, и Бритни выплачивает на подростков солидные алименты.

Напомним, сыновей Бритни Спирс не было на ее свадьбе. По информации СМИ, дети получили приглашение, но проигнорировали его.