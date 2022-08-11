Колишній чоловік Брітні Спірс злив у мережу відео, як вона кричить на своїх дітей

Опубліковане відео — єдине на сторінці танцюриста, який був одружений зі Спірс із 2004 по 2007 рік.

44-річний Кевін Федерлайн, ексчоловік американської поп-співачки Брітні Спірс, після критики артистки його здібностей як батька, завдав удару у відповідь та опублікував в Instagram кілька відео, де зафіксовано, як колишня дружина кричить на їхніх синів, Шона і Джейдена.

Минулого тижня він заявив, що сини не хочуть проводити час із матір'ю через її неоднозначні відео в соцмережах, а також з інших причин, а тепер вирішив і більш наочно продемонструвати ставлення Брітні до дітей.

"Я не можу сидіти склавши руки і дозволяти так звинувачувати моїх синів після того, через що вони пройшли. Як би нам не було боляче, ми всією сім'єю вирішили опублікувати ці відео, зняті хлопчиками, коли їм було 11 та 12 років. Це ще не найгірше. Брехня має припинитися. Я сподіваюся, що наші діти виростуть, щоб бути кращими, ніж це", — підписав він відео.

[ + – ] Сини Брітні Спірс і Шон та Джейден із другом їхнього батька Едді Моралесом (посередині) Фото: Едді Моралес/Instagram

Публікація з'явилася невдовзі після того, як Спірс розкритикувала виховання Федерлайна і заявила, що хлопчики виховуються в сім'ї, "в якій трави більше, ніж у Ludacris, 50 Cent, Jay Z та Puff Daddy разом узятих".

Перший із трьох записів знято одним із братів у той момент, коли Брітні заходить до спальні та починає лаяти синів за неповагу до неї.

"Ти приходиш сюди, коли ми намагаємося лягти спати, і кажеш…" — каже один із хлопчиків, на що мати відповідає, що це її дім.

"Це мій будинок. Якщо я хочу зайти сюди і дати тобі лосьйон для обличчя, а ти мені скажеш "ні, все нормально, все нормально" — ну, це не нормально. Вам усім краще почати мене поважати, зрозуміло? Ви всі повинні почати ставитися до мене як до гідної жінки. Я жінка, зрозуміло? Будь добрий зі мною. Ти розумієш?" — чути в кадрі.

Друге відео знято у машині зі Спірс на пасажирському сидінні та двома хлопчиками ззаду. Мати забрала телефон 12-річного Шона, бо він відмовився взутися, коли вони пішли до морозива.

"Ти що, збожеволів ... Я в шоці, чорт забирай, від тебе. І я не знаю, що робити. І я боюся тебе, тому що ти дивний, тому що в тебе період статевого дозрівання", — емоційно каже Спірс.

"Якби тобі справді було не байдуже, ти б не забрала мій телефон", — відповідає їй дитина.

Федерлайн і Спірс були одружені з 2004 по 2007 рік, у них народилося двоє синів. Після розлучення чоловік оформив одноосібну опіку над дітьми, і Брітні виплачує на підлітків солідні аліменти.

Нагадаємо, синів Брітні Спірс не було на її весіллі. За інформацією ЗМІ, діти отримали запрошення, але його проігнорували.