59-річний Ленні Кравіц продемонстрував чудову фігуру в новому кліпі

Відомий рок-музикант Ленні Кравіц підтвердив, що його веганська дієта і вправи на свіжому повітрі дають чудові плоди. У тизері нового кліпу він позував без одягу.

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Ленні Кравіц, якому вже виповнилося 59 років, продемонстрував, що перебуває у чудовій формі, знявшись без одягу для свого нового кліпу. Поки рок-музикант опублікував тільки тизер треку TK421. Ленні прославився не тільки своєю музикою, а й гучними романами. Він зустрічався навіть із Ніколь Кідман. Про це пише Daily Mail.

У середу 59-річний співак і гітарист поділився в Instagram уривком зі свого майбутнього музичного кліпу TK421, який мало що залишив для уяви.

Ленні Кравіц у новому кліпі

У короткому відео, в якому показано фанк-пісню в дусі деяких з його найбільших хітів, Ленні позував у мізерних шатах, а потім і зовсім без одягу.

"TK421 Музичне відео. Завтра. 12:00 за східним часом / 17:00 за тихоокеанським часом", — оголосив Кравіц у підписі.

Незрозуміло, що означає назва пісні, але ТК-421 — це позивний імперського штурмовика із "Зоряних воєн" 1977 року.

Цей штурмовик охороняв "Тисячолітній сокіл" Хана Соло на борту "Зірки Смерті".

Після штурмовик був убитий, а Люк Скайвокер носив його обладунки, намагаючись врятувати разом з Ханом Соло принцесу Лею.

Утім, Ленні Кравіц більше ні на що не натякнув. Але короткого і відвертого відео вистачило, щоб усі знайомі співака і його фанати зазначили в коментарях, що вони вражені його відмінною формою.

Багато хто написав, що подивився ролик "незліченну кількість разів".

Його останнім студійним альбомом став Raise Vibration 2018 року, який увійшов до топ-40 чарту альбомів Billboard 200.

Два роки тому Ленні Кравіц у розстебнутій сорочці позував для Men's Health і розповів про свої тренування.

Виявилося, що він живе на Багамських островах і тренується в джунглях.

Ленні Кравіц два роки тому Фото: Instagram lennykravitz

"Моя найкраща форма не в минулому, вона просто зараз переді мною. Ми підвищуємо перед собою цю планку, коли стаємо старшими. Я розмістив кілька гантелей поруч із кокосовою пальмою, яка стала моєю лавою. Я займаюся на цій кокосовій пальмі. Я тренуюся в джунглях", — розповів музикант.