Перша репетиція: alyona alyona і Jerry Heil показали свої образи для Євробачення-2024 (фото)

За словами "єврофанів", сценічна постановка містить елементи минулих виступів alyona alyona і Jerry Heil, включно з використанням скелі, а також реквізити з торішнього виступу Brunette.

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Представниці України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на головній сцені конкурсу "Євробачення-2024", що відбудеться в травні у шведському місті Мальме. Перші фото українських учасниць з'явилися на сайті конкурсу Eurovision Song Contest.

Як зазначають у телеграм-каналі "Єврофани. Новини Євробачення", український дует докорінно змінив концепт свого виступу. На репетиції вони постали в нових світлих образах і з деякими зміненими сценічними елементами.

Раніше задумані темні фігури вдалося відтворити, за словами "єврофанів", за допомогою сценічного освітлення. Піротехніка ж буде застосована безпосередньо на виступах під час півфіналів і гранд-фіналу. Тож музичні критики вважають, що номер стане ще ефектнішим і захопливішим.

"Сценічна постановка містить елементи минулих виступів, включно з використанням скелі, а також реквізити з минулорічного виступу Brunette. Jerry Heil виконує пісню у вражаючій, легкій, наче пір'яній, сукні, а alyona alyona виходить на передній план із реп-інтерлюдією", — підкреслюють "єврофани".

Вони зазначають, що сценічна постановка через музику демонструє "силу і багатство культурної ідентичності України".

Нагадаємо, що півфінали "Євробачення-2024" відбудуться 7 і 9 травня, а гранд-фінал шоу пройде 11 травня.

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У Мальме встановили приголомшливу сцену для Євробачення-2024: який вона має вигляд (фото)

23 квітня Фокус повідомляв про те, де і коли можна подивитися в Україні Євробачення-2024. Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції півфіналів і фіналу на своєму каналі в YouTube. У фіналі візьмуть участь 26 країн, включно з країнами Великої п'ятірки та Швецією як країною-господаркою.

Раніше Фокус писав про те, що alyona alyona і Jerry Heil готуються вийти на репетицію у Швеції. Трек "Teresa & Maria" отримав візуалізацію, яку вони зняли в березні. У цьому кліпі брали участь відомі українки.