У Мальме встановили приголомшливу сцену для Євробачення-2024: який вона має вигляд (фото)

Для Євробачення-2024 у Malmö Arena змонтували приголомшливу сцену з рухомими світлодіодними кубами, світлодіодною підлогою та відеоекранами, що дає змогу глядачам насолоджуватися оглядом у 360 градусів. Для освітлення сцени використовуються 2160 освітлювальних приладів, на програмування яких пішло чотири тижні.

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Сцена розташована в Malmö Arena і має унікальну конструкцію, що складається з рухомих світлодіодних кубів, світлодіодної підлоги, освітлювальних приладів і відеоекранів. Вона розміщена в залі у формі хреста, що дає змогу глядачам насолодитися унікальним оглядом у 360 градусів. Для освітлення сцени використовуються 2160 освітлювальних приладів, на програмування яких пішло чотири тижні.

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Команда, що працює над трьома головними шоу, складається з шести осіб, а крім того, на обслуговування сцени задіяна додаткова бригада з 36 осіб. Час на підготовку сцени для кожного артиста, який виступає, обмежений 55 секундами, тому кожен рух має бути ретельно відрепетирований.

Відомо, що за концепцію сцени відповідають художник-постановник шоу Флоріан Відер і дизайнер світла та екрану Фредрік Стормбі.

Нагадаємо, 23 квітня ми повідомляли про те, де і коли можна подивитися в Україні Євробачення-2024. Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції півфіналів і фіналу на своєму каналі в YouTube. У фіналі візьмуть участь 26 країн, включно з країнами Великої п'ятірки та Швецією як країною-господаркою.

Раніше ми писали про те, що alyona alyona і Jerry Heil готуються вийти на репетицію у Швеції. Трек "Teresa & Maria" отримав візуалізацію, яку вони зняли в березні. У цьому кліпі брали участь відомі українки.