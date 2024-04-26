В Мальме установили впечатляющую сцену для Евровидения-2024: как она выглядит (фото)

Для Евровидения-2024 в Malmö Arena смонтировали впечатляющую сцену с движущимися светодиодными кубами, светодиодным полом и видеоэкранами, что позволяет зрителям наслаждаться обзором в 360 градусов. Для освещения сцены используется 2160 осветительных приборов, на программирование которых ушло четыре недели.

Related video

Организаторы Евровидения 2024 представили сцену для Международного песенного конкурса. Снимки опубликовала в своем фотоблоге в Instagram шведский фотограф Пеппе Андерссон.

Сцена находится в Malmö Arena и имеет впечатляющую конструкцию, состоящую из подвижных светодиодных кубов, светодиодного пола, осветительных приборов и видеоэкранов. Она размещена в зале в форме креста, что позволяет зрителям насладиться уникальным обзором в 360 градусов. Для освещения сцены используется 2160 осветительных приборов, на программирование которых ушло четыре недели.

Важно

Мальме Арена, 37 участников и неожиданные скандалы: что нужно знать о Евровидение-2024 (видео)

Команда, работающая над тремя главными шоу, состоит из шести человек, а кроме того, на обслуживание сцены задействована дополнительная бригада из 36 человек. Время на подготовку сцены для каждого выступающего артиста ограничено 55 секундами, поэтому каждое движение должно быть тщательно отрепетировано.

Известно, что за концепцию сцены отвечают художник-постановщик шоу Флориан Видер и дизайнер света и экрана Фредрик Стормби.

Напомним, 23 апреля мы сообщали о том, где и когда можно посмотреть в Украине Евровидения-2024. Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции полуфиналов и финала на своем канале в YouTube. В финале примут участие 26 стран, включая страны Большой пятерки и Швецию как страну-хозяйку.

Ранее мы писали о том, что alyona alyona и Jerry Heil готовятся выйти на репетицию в Швеции. Трек "Teresa & Maria" получил визуализацию, которую они сняли в марте. В этом клипе участвовали известные украинки.