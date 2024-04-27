Первая репетиция: alyona alyona и Jerry Heil показали свои образы для Евровидения-2024 (фото)

По словам "еврофанов", сценическая постановка содержит элементы прошлых выступлений alyona alyona и Jerry Heil, включая использование скалы, а также реквизиты из прошлогоднего выступления Brunette.

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Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на главной сцене конкурса "Евровидение-2024", который состоится в мае в шведском городе Мальме. Первые фото украинских участниц появились на сайте конкурса Eurovision Song Contest.

Как отмечают в телеграм-канале "Еврофаны. Новости Евровидения", украинский дуэт коренным образом изменил концепт своего выступления. На репетиции они предстали в новых светлых образах и с некоторыми изменившимися сценическими элементами.

Ранее задуманные темные фигуры удалось воссоздать, по словам "еврофанов", с помощью сценического освещения. Пиротехника же будет применена непосредственно на выступлениях во время полуфиналов и гранд-финала. Поэтому музыкальные критики считают, что номер станет еще более эффектным и захватывающим.

"Сценическая постановка содержит элементы прошлых выступлений, включая использование скалы, а также реквизиты из прошлогоднего выступления Brunette. Jerry Heil исполняет песню во впечатляющем, легком, будто перьевом, платье, а alyona alyona выходит на передний план с рэп-интерлюдией", — подчеркивается "еврофанами".

Они отмечают, что сценическая постановка через музыку демонстрирует "силу и богатство культурной идентичности Украины".

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал шоу пройдет 11 мая.

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23 апреля Фокус сообщал о том, где и когда можно посмотреть в Украине Евровидения-2024. Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции полуфиналов и финала на своем канале в YouTube. В финале примут участие 26 стран, включая страны Большой пятерки и Швецию как страну-хозяйку.

Ранее Фокус писал о том, что alyona alyona и Jerry Heil готовятся выйти на репетицию в Швеции. Трек "Teresa & Maria" получил визуализацию, которую они сняли в марте. В этом клипе участвовали известные украинки.