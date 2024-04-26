Не единственная цель: Jerry Heil и alyona alyona рассказали, какое место хотят на Евровидение 2024

Украинские исполнительницы хотят, чтобы люди узнали украинскую музыку еще больше и добавили ее в свои плейлисты. А международный песенный конкурс считают окном, через которое можно увидеть разные культуры.

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Jerry Heil и alyona alyona рассказали, чего ожидают от Евровидения 2024. Интервью с украинскими исполнительницами опубликовали на официальном сайте международного песенного конкурса.

Для Jerry Heil участие в конкурсе такого рода — это окно, через которое можно увидеть разные культуры. Кроме того, это еще и возможность вдохновиться, потому что на каждом "Евровидении" люди открывают себя для что-то новое, будь то супертрадиционные звуки, современные элементы или даже рок-музыка.

"Вы можете создать связи, узы, и это все. Для меня "Евровидение" — это сцена, где ты можешь открыть себя и где ты можешь представить себя", — поделилась исполнительница.

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Jerry Heil и alyona alyona отметили, что цель даже не в том, чтобы занять первое место и презентовать трек Teresa & Maria как можно большему количеству людей. Украинские исполнительницы хотят, чтобы люди узнали украинскую музыку еще больше и добавили ее в свои плейлисты.

"Среди украинской музыки так много разнообразия, пожалуйста, слушайте ее", — призвали Jerry Heil и alyona alyona.

Напомним, 25 апреля мы писали о том, что появилась live-версия песни Teresa&Maria. Jerry Heil и alyona alyona, которые уже скоро представят Украину на Евровидении 2024, презентовали обновленную версию своего хита Teresa&Maria. Как рассказали исполнительницы, творческая команда приняла решение несколько видоизменить полюбившийся украинцам трек.

Кроме того мы писали о том, что alyona alyona и Jerry Heil успели снять клип на песню "Teresa & Maria". По инсайдерской информации, в его создании приняли участие много известных украинок современности.