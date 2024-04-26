Не єдина мета: Jerry Heil і alyona alyona розповіли, яке місце хочуть на Євробачення 2024

Українські виконавиці хочуть, щоб люди дізналися про українську музику ще більше і додали її до своїх плейлистів. А міжнародний пісенний конкурс вважають вікном, через яке можна побачити різні культури.

Related video

Jerry Heil і alyona alyona розповіли, чого очікують від Євробачення 2024. Інтерв'ю з українськими виконавицями опублікували на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу.

Для Jerry Heil участь у конкурсі такого роду — це вікно, через яке можна побачити різні культури. Крім того, це ще й можливість надихнутися, бо на кожному "Євробаченні" люди відкривають себе для чогось нового, чи то супертрадиційні звуки, чи то сучасні елементи, чи то навіть рок-музика.

"Ви можете створити зв'язки, узи, і це все. Для мене "Євробачення" — це сцена, де ти можеш відкрити себе і де ти можеш представити себе", — поділилася виконавиця.

Важливо

У Мальме встановили приголомшливу сцену для Євробачення-2024: який вона має вигляд (фото)

Jerry Heil та alyona alyona зазначили, що мета навіть не в тому, щоб посісти перше місце та презентувати трек Teresa & Maria якомога більшій кількості людей. Українські виконавиці хочуть, щоб люди дізналися про українську музику ще більше і додали її до своїх плейлистів.

"Серед української музики так багато різноманітності, будь ласка, слухайте її", — закликали Jerry Heil і alyona alyona.

Нагадаємо, 25 квітня ми писали про те, що з'явилася live-версія пісні Teresa&Maria. Jerry Heil і alyona alyona, які вже скоро представлять Україну на Євробаченні 2024, презентували оновлену версію свого хіта Teresa&Maria. Як розповіли виконавиці, творча команда ухвалила рішення дещо видозмінити трек, що полюбився українцям.

Крім того, ми писали про те, що alyona alyona та Jerry Heil встигли зняти кліп на пісню "Teresa & Maria". За інсайдерською інформацією, у його створенні взяли участь багато відомих українок сучасності.