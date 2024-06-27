Первая любовь Бена Аффлека: кто она и почему стала затворницей

С Шайен Догерти Бен Аффлек встречался семь лет, пока не закрутил роман с Гвинэт Пелтроу. Позже он пытался вернуть Шайен, но безуспешно.

Пока все наблюдают за тем, как рушится брак Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, таблоид Daily Mail решил напомнить читателям о том, какая женщина стала первой любовью оскароносного актера, режиссера и сценариста.

С Шайен Догерти будущая звезда Голливуда встречался дольше, чем был с Джей Ло. Пара была вместе с 1990 по 1997 год, и в последний раз их видели незадолго до расставания на премьере фильма "В погоне за Эми" в марте 1997-го. Симпатичная брюнетка познакомилась с Аффлеком в 1990 году, когда они оба приехали "Коммунистический лагерь Торо" в Вермонте. Это был летний лагерь, известный купанием нагишом и социалистической политикой.

Несмотря на то, что они посещали разные средние школы в районе Бостона, молодые люди быстро нашли общий язык. По словам источника, который в свое время был в лагере вместе с Беном и Шайен, Ротман была милой и приземленной.

"Она была девочкой. Она мне очень, очень понравилась. Она никогда не была поразительно великолепной супермоделью. Она не яркая. Но ее манера поведения была неотразима", – рассказал инсайдер.

Аффлек в лагере был душой компании и заводилой. А еще, чтобы произвести впечатление на девушек, он часто отжимался и демонстрировал свою физическую подготовку. Он выступал в школьной команде по легкой атлетике. Бен также преуспел в беге по пересеченной местности: его команда в том же году выиграла чемпионат Пригородной лиги и заняла второе место в штате Массачусетс.

Кроме увлечения спортом, Аффлек и его одноклассник Мэтт Дэймон уже в юности стали звездами экрана, снимаясь в шоу PBS "Путешествие Мими".

"Он был забавным, но ему нравилось рассказывать людям, что его показывают по телевизору. Мэтт вел себя более сдержанно", – вспоминает информатор.

Как и Аффлек, Ротман также была известна своим спортивным мастерством. Товарищи по волейбольной команде окрестили ее "нашим оружием на задней площадке" в ежегоднике Murivian Бруклинской средней школы за 1989 год.

Бен Аффлек и Шайен Догерти

После окончания средней школы Ротман поступила в частный гуманитарный колледж Колби в Уотервилле, штат Мэн, а Аффлек отправился в Университет Вермонта. Хотя через несколько месяцев Бен отказался от диплома по испанскому языку и переехал в Лос-Анджелес, пара продолжала встречаться в течение нескольких лет. В 1994 году после окончания обучения Шайен тоже переехала в Калифорнию.

По мере того как слава Аффлека стремительно росла, их отношения испортились и резко прекратились летом 1997 года, когда актер закрутил роман с актрисой Гвинет Пэлтроу. Ротман еще некоторое время лелеяла собственные голливудские мечты. Она даже стала режиссером и продюсером 10-минутной короткометражной комедии "Освободите Кракена" в 2004 году. Люди из окружения пары говорят, что девушка сбежала из Голливуда, потому что он ей надоел и не прельщал своей богемной жизнью:

"Это всего лишь предположение, но, возможно, Бен не был бы так несчастен, если бы они остались вместе. Она всегда была очень милой и ласковой с мальчиками, но для нее это было слишком. Бен действительно пытался вернуть ее после того, как они расстались летом 1997 года, но она не хотела такого образа жизни".

Сейчас у 52-летней Ротман – трое сыновей подростков. Ее муж – Лорен Хейвен, разработчик программного обеспечения. Шайен проводит время со своей семьей, а папарацци сфотографировали ее, когда она выгуливала свою собаку в районе Залива.

Шайен Догерти сейчас ведет закрытую жизнь

Профили Ротман в социальных сетях закрыты, однако она делилась своими политическими взглядами. Например, она восхищается сенатором от Вермонта Берни Сандерсом на своей странице в Facebook. В сообщении в блоге, опубликованном в 2008 году, Ротман описывает, как в свои 20 лет она путешествовала по западному побережью, работая учителем в Лос-Анджелесе, лесорубом в Такоме, штат Вашингтон, и работником стационара.

Она также была социальным работником и писателем в Лос-Анджелесе, прежде чем встретила Хейвена, вышла замуж и стала матерью.

Ранее Фокус писал, почему брак Лопес и Аффлека был обречен изначально.