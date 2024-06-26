Дженнифер Лопес снимется в новом сериале Netflix

Речь идет об адаптации романа Эмили Генри "Счастливое место". Лопес не только сыграет в сериале, но и станет его продюсером.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно снялась в сериале "Атлас" от Netflix, подписала новый контракт со стриминговым гигантом через свою компанию Nuyorican, пишет Deadline.

Она сыграет в адаптации романа Эмили Генри "Счастливое место". Это повествование о паре Харриет и Вин, которые встретились в колледже, но внезапно разошлись. Несмотря на то, что расстались пятью месяцами ранее, они не рассказали ничего об этом своим лучшим друзьям и в конечном итоге делят спальню в коттедже в штате Мэн во время своего ежегодного отпуска. Более того, бывшие влюбленные заключают договор о том, что будут лгать всем о своих отношениях. Лопес выступит в качестве одного из продюсеров сериала вместе с Элейн Голдсмит-Томас и Бенни Мединой. Последний является ее менеджером и доверенным лицом уже много лет.

Сейчас продюсеры и руководители потокового вещания встречаются со сценаристами для обсуждения работы над новым проектом.

Сейчас Лопес с головой ушла в работу, поскольку дела на личном фронте у нее не очень радужные. В СМИ уже вовсю говорят о грядущем разводе певицы с актером Беном Аффлеком. Пара поженилась только два года назад, но уже живет раздельно и не носит на публике обручальные кольца.

Ни Бен, ни Дженнифер никак не комментируют информацию о кризисе между ними, но их поступки весьма красноречивы. Например, Лопес улетела на отдых в Италию без мужа. а Аффлек проводит свое время с детьми и в компании бывшей жены Дженнифер Гарнер. Более того, он снял дом в паре кварталов от ее особняка в Брентвуде.

Свой семейный дом за $60 миллионов, который Беннифер искали больше года, они выставили на продажу, запросив за него $65 миллионов. Несмотря на то, что особняк уже несколько недель продается, до сих пор никто его не присмотрел.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес обратилась к Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе.