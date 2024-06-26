Дженніфер Лопес зніметься в новому серіалі Netflix

Йдеться про адаптацію роману Емілі Генрі "Щасливе місце". Лопес не тільки зіграє в серіалі, а й стане його продюсером.

54-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно знялася в серіалі "Атлас" від Netflix, підписала новий контракт зі стримінговим гігантом через свою компанію Nuyorican, пише Deadline.

Вона зіграє в адаптації роману Емілі Генрі "Щасливе місце". Це розповідь про пару Гаррієт і Він, які зустрілися в коледжі, але раптово розійшлися. Незважаючи на те, що розлучилися п'ятьма місяцями раніше, вони не розповіли нічого про це своїм найкращим друзям і в кінцевому підсумку ділять спальню в котеджі в штаті Мен під час своєї щорічної відпустки. Ба більше, колишні закохані укладають договір про те, що брехатимуть усім про свої стосунки. Лопес виступить як один із продюсерів серіалу разом з Елейн Голдсміт-Томас і Бенні Медіною. Останній є її менеджером і довіреною особою вже багато років.

Зараз продюсери та керівники потокового мовлення зустрічаються зі сценаристами для обговорення роботи над новим проєктом.

Зараз Лопес з головою поринула в роботу, оскільки справи на особистому фронті у неї не дуже райдужні. У ЗМІ вже щосили говорять про майбутнє розлучення співачки з актором Беном Аффлеком. Пара одружилася тільки два роки тому, але вже живе окремо і не носить на публіці обручки.

Ні Бен, ні Дженніфер ніяк не коментують інформацію про кризу між ними, але їхні вчинки вельми красномовні. Наприклад, Лопес полетіла на відпочинок до Італії без чоловіка, а Аффлек проводить свій час з дітьми і в компанії колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Ба більше, він зняв будинок за кілька кварталів від її особняка в Брентвуді.

Свій сімейний будинок за $60 мільйонів, який Бенніфер шукали понад рік, вони виставили на продаж, запросивши за нього $65 мільйонів. Незважаючи на те, що особняк уже кілька тижнів продається, досі ніхто його не пригледів.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес звернулася до Бена Аффлека на тлі чуток про розлучення.