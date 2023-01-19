53-річна Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці у прозорій сукні

Зірка обрала вбрання від відомого італійського бренду, щоб продемонструвати розкішну фігуру у всій красі.

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Американська співачка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру фільму "Моє піратське весілля" у Китайському театрі TCL у Голлівуді та вразила гостей показу вибором вбрання.

На килимовій доріжці дружина Бена Аффлека позувала в прозорій бежевій сукні-накидці від Valentino з довгим шлейфом, розшитим паєтками. Під вбранням у неї було боді тілесного кольору з яскравим жовтим бантом на талії, а в руках вона тримала такого ж кольору клатч. Образ доповнювали сріблясті блискучі туфлі на платформі та масивному підборі, а також розкішні браслет, каблучки та сережки-підвіски.

[ + – ] Образ зірка доповнила жовтим поясом і такого ж кольору клатчем Фото: Getty

Волосся актриси та співачки було зібрано в гладкий пучок, а макіяж нанесений бездоганно. Сміливий шар димчастих тіней для повік посилив драматизм, а свіжий блиск блиску для губ додав жіночності.

Компанію Лопес на прем'єрі склав її партнер по фільму Джош Дюамель. Актори грають закоханих Тома та Дарсі, які мають оголосити свої клятви вірності на мальовничому пляжі. З метою привітати молодят зібралися найближчі люди. Несподівана поява колишнього хлопця головної героїні злегка шокує гостей. Вишнею на торті стало прибуття на острів зграї піратів, які захопили гостей у заручники. Щоб врятувати своє весілля пара змушена взятися за зброю. Не відставала від них і майбутня свекруха, бо образили її коханого хлопчика. Останню, до речі, зіграла Дженніфер Кулідж, яка нещодавно отримала "Золотий глобус" за роль у серіалі "Білий лотос".

Це другий фільм на тему весілля, в якому знялася Джей Ло. Минулого року вона зіграла головну роль у романтичній комедії "Перший зустрічний", а влітку 2022-го вийшла заміж за Бена Аффлека.