У молочному пальті та на високих платформах: Дженніфер Лопес помітили по дорозі на інтерв'ю
Знаменитість активно виходить у світ і відвідує інтерв'ю в межах просування нового фільму "Моє піратське весілля" з його участю.
53-річну голлівудську акторку Дженніфер Лопес помітили на шляху на програму "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" в приголомшливому білому аутфіті. У січні на екрани виходить комедія "Моє піратське весілля", де зірка відіграла головну роль. Про це пише Daily Mail.
Для виходу на публіку вона обрала приталене пальто з розрізами на рукавах та золотистими карабінами замість ґудзиків, яке вона поєднувала із сукнею від Giambattista Valli із круїзної колекції 2023 року.
Своє вбрання Лопес доповнила туфлями у стилі "Мері Джейн" на високих платформах та з двома ремінцями від бренду Andrea Wazen, гламурним білим клатчем та ювелірними прикрасами у вигляді квітів. Макіяж мати двох дітей зробила димчастим із акцентом на очах.
Також увагу папараці привернула зовсім нова зачіска актриси.
У своєму Instagram-акаунті Дженніфер показала, як виглядає сукня без пальта. У вбрання палітурка на декольті і ніжно-рожеві рюші.
В український прокат комедійна мелодрама "Моє піратське весілля" виходить 26 січня.
Головну роль у стрічці зіграла неперевершена Дженніфер Лопес, а її кіношного коханого – Джош Дюамель.
Нагадаємо, це другий фільм на тему весілля, в якому знялася Джей Ло. Минулого року вона відіграла головну роль у романтичній комедії "Перший зустрічний".
Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці у прозорій сукні.