Трендовая прическа 2023: Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании

Знаменитость сделала самую модную в 2023 году челку, а также продемонстрировала эффектный образ в кожаных шортах.

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В личном аккаунте в Instagram американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала несколько новых фотографий. Снимки сделаны в рамках новой весенней рекламной кампании для бренда Coach, лицом которого 53-летняя звезда является уже несколько лет.

"Первый взгляд. Весна в воздухе", — отметила в публикации Дженнифер Лопес.

В кадре голливудская актриса предстала в коротких кожаных шортах, крошечном черном топе-бюстгальтере и объемном вязаном бежевом кардигане с яркими вкраплениями. Образ она завершила симпатичными светлыми мюлями на каблуке.

Фото: Instagram jlo

Волосы Дженнифер Лопес оставили распущенными, уложив их в красивые природные локоны. Также она сделала самую модную челку прошлого и этого года — челку-шторку, которая красиво обрамляет лицо и делает внешность значительно моложе. В макияже звезда сделала ставку на естественную красоту, подчеркнув глаза тенями более темного оттенка, чем ее тон кожи.

Фото: Instagram jlo

Напомним, Дженнифер Лопес и ее муж, 50-летний актер Бен Аффлек вместе отправились на прогулку. К звездной паре присоединились дочь и сын певицы, а также младший сын актера.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный брючный костюм на 2023 год.