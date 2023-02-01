Дженніфер Кулідж таємно пробралася до гримерки Джей Ло (відео)

Акторка хотіла дізнатися певні beauty-секрети Дженніфер Лопес.

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61-річна американська комедійна акторка Дженніфер Кулідж таємно зайшла в гримерку Дженніфер Лопес, щоб дізнатися певні beauty-секрети співачки.

Зірка серіалу "Білий лотос" хотіла дізнатися, які накладні вії використовує Дженніфер Лопес.

Під час престуру зі свіжою картиною "Моє піратське весілля" Дженніфер Кулідж скористалася можливістю зазирнути в косметичку американської співачки. Під час цього акторка вирішила навіть зняти відео та залишити його на телефоні Джей Ло.

У ролику Кулідж каже: "Це не мій готельний номер. Це готельний номер Джей Ло. О Боже мій, я у твоєму телефоні". Зокрема "мама Стифлера" зізналася, що прийшла сюди за іншим.

"Я хочу знайти її вії. У неї вії завдовжки близько двох дюймів, але ви не можете з точністю сказати, що вони фальшиві", — розповідає 61-річна знаменитість.

"Знайшла це в своєму телефоні… 😂 Прем'єра @ShotgunWeddingMovie СЬОГОДНІ Ввечері на @PrimeVideo!!!! Але тільки якщо вам хочеться сміятися… JLo & JCo", — підписала ролик дружина оскароносного Бена Аффлека.

[ + – ] Дженніфер Кулідж пробралася до гримерки Джей Ло

Нагадаємо, Дженніфер Кулідж мріє зіграти дельфіна.

Також Фокус детальніше писав про творче життя 61-річної Дженніфер Кулідж.