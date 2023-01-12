Дженніфер Кулідж зізналася, що мріє зіграти дельфіна

На слова актриси уже відреагувала режисер та актриса Олівія Вайлд.

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61-річна зірка "Білого лотоса" та лауреат "Золотого глобуса" Дженніфер Кулідж за лаштунками церемонії нагородження довгоочікуваною премією за найкращу жіночу роль другого плану в телевізійному серіалі/кінофільмі зізналася, що найбільше на світі мріє зіграти дельфіна. Такою була її відповідь на запитання ведучого "Яка роль для вас зараз є найзаповітнішою мрією? Якби щось могло статися, що б це було?" У свою чергу, актриса та режисер Олівія Вайлд відповіла, що "зробить це можливим".

На 80-ій церемонії "Золотого глобуса" Дженніфер буквально фонтанувала позитивом, а коли отримала свій перший у кар'єрі глобус, тішилася, як дитина. Вона виглядала сліпуче у чорній блискучій сукні з відкритими плечима від італійського бренду Dolce and Gabbana.

[ + – ] Олівія Вайлд вважає, що може здійснити мрію Дженніфер Кулідж Фото: Скриншот

Під час промови вона звернулася лише до однієї людини – режисера "Білого лотоса" Майка Вайта, подякувавши йому за те, що довірив їй роль Тані. Її слова були настільки емоційні та щирі, що той не зміг стримати сліз.

Раніше Кулідж зізнавалася, що під час самоізоляції через коронавірус страждала від депресії і була дуже близька до того, щоб відмовитися від ролі в серіалі, що принесла їй нову популярність і повернула із забуття.

"Це був неймовірно сумний час. Я щодня читала трагічні новини, дотримувалася фаталістичного підходу та передбачала, що вірус переможе. Я не думала про роботу, бо не думала, що ми будемо живі", – казала актриса. Але все змінив Вайт, який покликав її до проєкту.

За її словами, на той момент вона була не в найкращій формі та боялася виступати перед камерою.

"Я місяцями наїдалася і самознищувалась вдома, їла піцу весь день. Я нізащо не хотіла зніматися, якщо тільки мене не прострелили з голови до ніг. Я якась марнославна, тож ні х**на не було", — сказала вона.

На щастя, Майк наполіг, і Дженніфер здобула одні з найкращих відгуків у своїй кар'єрі за чорну комедію, а також свою першу перемогу на "Золотому глобусі".

Нагадаємо, кому дісталися нагороди "Золотого глобуса", яку часто називають репетицією "Оскара".