Дженнифер Кулидж призналась, что мечтает сыграть дельфина

На слова актрисы уже отреагировала режиссер и актриса Оливия Уайлд.

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61-летняя звезда "Белого лотоса" и лауреат "Золотого глобуса" Дженнифер Кулидж за кулисами церемонии награждения долгожданной премией за лучшую женскую роль второго плана в телевизионном сериале/кинофильме призналась, что больше всего на свете мечтает сыграть дельфина. Таким был ее ответ на вопрос ведущего "Какая роль для вас сейчас самая заветная мечта? Если бы что-то могло случиться, что бы это было?" В свою очередь актриса и режиссер Оливия Уайлд ответила, что "сделает это возможным".

На 80-ой церемонии "Золотого глобуса" Дженнифер буквально фонтанировала позитивом, а когда получила свой первый в карьере глобус, радовалась, как ребенок. Она выглядела ослепительно в черном блестящем платье с открытыми плечами от итальянского бренда Dolce and Gabbana.

[ + – ] Оливия Уайлд считает, что может осуществить мечту Дженнифер Кулидж Фото: Скриншот

Во время благодарственной речи она обратилась только к одному человеку – режиссеру "Белого лотоса" Майку Уайту, поблагодарив его за то, что доверил ей роль Тани. Ее слова были настолько эмоциональны и искренни, что тот не смог сдержать слез.

Ранее Кулидж признавалась, что во время самоизоляции из-за коронавируса страдала от депрессии и была очень близка к тому, чтобы отказаться от роли в сериале, принесшим ей новую популярность и вернувшим из забытья.

"Это было невероятно печальное время. Я ежедневно читала трагические новости, придерживалась фаталистического подхода и предполагала, что вирус победит. Я не думала о работе, потому что не думала, что мы будем живы", – говорила актриса. Но все изменил Уайт, позвавший ее в проект.

По ее словам, в тот момент она была не в лучшей форме и боялась выступать перед камерой.

"Я месяцами наедалась и самоуничтожалась дома, ела пиццу весь день. Я ни за что не хотела сниматься, если только меня не прострелили с головы до ног. Я какая-то тщеславная, так что ни х**на не было", — сказала она.

К счастью, Майк настоял, и Дженнифер получила одни из лучших отзывов в своей карьере за черную комедию, а также свою первую победу на "Золотом глобусе".

Напомним, кому достались награды "Золотого глобуса", который часто называют репетицией "Оскара".