Триумфатор "Золотого глобуса" Дженнифер Кулидж покорила гостей премии блестящим нарядом

Актриса получила первый в своей многолетней карьере "Золотой глобус" и не сдерживала эмоций.

Related video

61-летняя американская актриса Дженнифер Куллидж стала лауреатом премии "Золотой глобус" за роль в сериале Белый лотос". На церемонии она появилась в поистине королевском образе. На ней было черное платье Dolce & Gabbana в пол с открытыми плечами, расшитое кристаллами Сваровски. В руках Джен держала черный клатч в тон наряду, а на ее палах с черным маникюром красовались массивные кольца на пальце.

Образ завершали гламурный макияж и пышная объемная прическа.

По словам стилиста актрисы Гаэль Пол, итальянский бренд потратил на создание ансамбля немало времени, поскольку его шили "до поздней ночи".

[ + – ] Дженнифер Кулидж и ее первый "Золотой глобус" Фото: Getty

Выбор платья не случаен Второй сезон "Белого лотоса" снимался в Таормине, Италия, поэтому Дженнифер решила уважить итальянских дизайнеров.

"В "Белом лотосе" было много платьев от Dolce & Gabbana. Поэтому Дженнифер одета в Dolce & Gabbana!" – подчеркнула стилист звезды.

Получив награду, Кулидж посвятила свою речь только одному человеку – режиссеру "Белого лотоса" Майку Уайту, поблагодарив его за то, что доверил ей роль Тани – пожалуй, лучшей в ее карьере.

"У меня были большие мечты и ожидания, когда я была моложе. Но жизнь их будто сдула. Майк, ты дал мне надежду, ты дал мне новое начало и изменил мою жизнь. Если вы не знаете Майка Уайта, то он беспокоится о мире, о наших жизнях, о друзьях, он переживает о животных! Это один их величайших людей. Ты заставляешь людей жить дальше. Я люблю тебя, Майк!" – эмоциональна сказала она, от чего Уайт даже прослезился.

На церемонии Кулидж не только получила свой первый "Золотой глобус", но и вручила награду лучшую мужскую роль второго плана Тайлеру Джеймсу Уильямсу. Правда, не обошлось без казуса. Объявляя победителя, Дженнифер сначала сказала, что он получает "Оскар", но затем быстро исправилась и уточнила, что Уильямс награждается "Золотым глобусом". Она призналась, что очень нервничала, когда ее позвали на роль ведущей на церемонии награждения:

"Я сказала, о, мой бог, это такая честь, спасибо, большое спасибо. Да, я бы хотела, и я повесила трубку".

Дженнифер добавила, что когда думала о церемонии, у нее случился приступ паники.

Напомним, какие платья были самыми красивыми на церемонии "Золотой глобус 2023".