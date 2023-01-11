Триумфатор "Золотого глобуса" Дженнифер Кулидж покорила гостей премии блестящим нарядом
Актриса получила первый в своей многолетней карьере "Золотой глобус" и не сдерживала эмоций.
61-летняя американская актриса Дженнифер Куллидж стала лауреатом премии "Золотой глобус" за роль в сериале Белый лотос". На церемонии она появилась в поистине королевском образе. На ней было черное платье Dolce & Gabbana в пол с открытыми плечами, расшитое кристаллами Сваровски. В руках Джен держала черный клатч в тон наряду, а на ее палах с черным маникюром красовались массивные кольца на пальце.
Образ завершали гламурный макияж и пышная объемная прическа.
По словам стилиста актрисы Гаэль Пол, итальянский бренд потратил на создание ансамбля немало времени, поскольку его шили "до поздней ночи".
Выбор платья не случаен Второй сезон "Белого лотоса" снимался в Таормине, Италия, поэтому Дженнифер решила уважить итальянских дизайнеров.
"В "Белом лотосе" было много платьев от Dolce & Gabbana. Поэтому Дженнифер одета в Dolce & Gabbana!" – подчеркнула стилист звезды.
Получив награду, Кулидж посвятила свою речь только одному человеку – режиссеру "Белого лотоса" Майку Уайту, поблагодарив его за то, что доверил ей роль Тани – пожалуй, лучшей в ее карьере.
"У меня были большие мечты и ожидания, когда я была моложе. Но жизнь их будто сдула. Майк, ты дал мне надежду, ты дал мне новое начало и изменил мою жизнь. Если вы не знаете Майка Уайта, то он беспокоится о мире, о наших жизнях, о друзьях, он переживает о животных! Это один их величайших людей. Ты заставляешь людей жить дальше. Я люблю тебя, Майк!" – эмоциональна сказала она, от чего Уайт даже прослезился.
На церемонии Кулидж не только получила свой первый "Золотой глобус", но и вручила награду лучшую мужскую роль второго плана Тайлеру Джеймсу Уильямсу. Правда, не обошлось без казуса. Объявляя победителя, Дженнифер сначала сказала, что он получает "Оскар", но затем быстро исправилась и уточнила, что Уильямс награждается "Золотым глобусом". Она призналась, что очень нервничала, когда ее позвали на роль ведущей на церемонии награждения:
"Я сказала, о, мой бог, это такая честь, спасибо, большое спасибо. Да, я бы хотела, и я повесила трубку".
Дженнифер добавила, что когда думала о церемонии, у нее случился приступ паники.
Напомним, какие платья были самыми красивыми на церемонии "Золотой глобус 2023".