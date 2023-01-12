Від матері Стифлера до зірки "Білого лотоса". Історія успіху Дженніфер Кулідж

Акторка стала справжнім тріумфатором нещодавнього "Золотого глобусу", отримавши заслужену нагороду в 61 рік.

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Дженніфер Кулідж, чия кар'єра в кіно тривала понад 40 років, тільки в 61 рік отримала нагороду за свою роботу в кіно, але народна любов прийшла до неї набагато раніше. Але знову ж таки не тоді, коли вона починала зніматися. Вона подякувала у своїй промові всім, хто допомагав їй у роботі, зіронізувавши і над власним віком, і над своїми мріями стати зіркою та над "дуже повільною кар'єрою".

Фокус зібрав усе, що відомо про найвідомішу й водночас найзагадковішу лауреатку "Золотого глобуса".

Дженніфер народилася в окрузі Плімут, штат Массачусетс, США, в 1961 році. Вона з юності мріяла стати голлівудською зіркою і вступила до Американської академії драматичного мистецтва у Нью-Йорку.

[ + – ] Дженніфер Кулідж під час навчання в академії Фото: Instagram jennifercoolidge

Цікаво, але, живучи в Нью-Йорку, Кулідж працювала офіціанткою із Сандрою Буллок, чия кар'єра розвивалася значно успішніше. Але у житті Дженніфер не трапилося фільму на кшталт "Швидкості", який миттєво підняв її на голлівудські вершини.

Їй не вдалося стати драматичною акторкою і здобути ролі. Тож вона приєдналася до імпровізаційної трупи The Groundlings.

[ + – ] Дженніфер Кулідж у серіалі "Сайнфельд" Фото: Скриншот

Кулідж здобула популярність, але вочевидь не таку, на яку розраховувала. У 1993 році їй вдалося отримати епізодичну роль у серіалі "Сайнфельд". Далі були крихітні ролі в кіно та серіалах, поки в 1999 році Дженніфер не зіграла роль, що визначила її амплуа на довгі рік, — роль мами Стифлера в "Американському пирозі".

[ + – ] Дженніфер Кулідж у ролі мами Стифлера Фото: Скриншот

Дженніфер почали знімати частіше, але це були не головні ролі, і найчастіше вона зображала недалеку кумедну блондинку, як у підлітковому хіті "Блондинка в законі", де їй дісталася роль манікюрниці Полетт, або злої мачухи Фіони у картині "Історія Попелюшки".

[ + – ] Дженніфер Кулідж у фільмі "Блондинка в законі" Фото: Скриншот

Вона з'являлася в епізодичних ролях у таких хітах, як "Друзі", "Секс у великому місті" або частини тіла. Періодично поверталася до ролі мами Стифлера, бо вона вочевидь стала головною зіркою цієї підліткової комедії та знімалася у комедійному серіалі "Дві дівиці на мілині".

Особисте життя акторки, про яке вона теж не надто любить поширюватися, також не було надто успішним. Вона так і не вийшла заміж, проте довгий час зустрічалася з фінансистом Томом Махоні та коміком Крісом Кеттеном. Дітей акторка не має, хоч вона довгий час і лікувалася від безпліддя. Кеттен у своїх мемуарах "Крихітко, не завдавай мені болю" описав її, як "високу, неохайну, сексуальну, жорстку, чарівно грубу бомбу з Бостона".

У нещодавньому інтерв'ю вона чесно зізналася, що до зйомок у "Білому лотосі" була в депресії. І майже відмовилася від ролі Тані МакКвойд, багатої та егоїстичної жінки, яка відпочиває на курортах мережі "Білий лотос".

[ + – ] Дженніфер Кулідж у ролі Тані МакКвойд у "Білому лотосі" Фото: Скриншот

Дженніфер сказала, що під час пандемії коронавірусу їла по чотири вегетаріанські піци на день, майже не виходила зі свого будинку в Новому Орлеані й набрала вагу. Їй здавалося, що "похмурі часи ніколи не закінчаться".

Але автор хіта HBO Max Майк Вайт був серйозно налаштований на те, щоб повернути Кулідж на екрани. Вайт сказав, що акторка надихнула весь серіал, сказавши The New York Times: "Я просто хотів написати щось для неї, я її обожнюю".

І роль Тані стала для Дженніфер Кулідж справжнім порятунком. Вона здобула нагороду "Еммі", а тепер і "Золотий глобус". А також стала справжньою зіркою церемонії, з'явившись в образі, створеному стилістом Гаелем Полем.

[ + – ] Дженніфер Кулідж у своєму шикарному образі для "Золотого глобуса"

Акторка виблискувала в сукні Dolce & Gabbana, створеній спеціально для неї.

І тепер Дженніфер Кулідж нарешті отримає всю ту голлівудську славу, про яку вона мріяла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про переможців "Золотого глобуса" й про тих, хто з'явився на червоній доріжці в найнудніших убраннях. Кулідж у цьому списку, звісно, немає.