От мамы Стифлера до звезды "Белого лотоса". История успеха Дженнифер Кулидж

Актриса стала настоящим триумфатором недавнего "Золотого глобуса", получив заслуженную награду в 61 год.

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Дженнифер Кулидж, чья карьера в кино длилась более 40 лет, только в 61 год получила награду за свою работу в кино, но народная любовь пришла к ней куда раньше. Но опять же не тогда, когда она начинала сниматься. Она поблагодарила в своей речи всех, кто помогал ей в работе, сыронизировав и над собственным возрастом, и над своими мечтами стать звездой и над "очень медленной карьерой".

Фокус собрал все, что известно о самой известной и в то же время самой загадочной лауреатке "Золотого глобуса".

Дженнифер родилась в округе Плимут, штат Массачусетс, США, в 1961 году. Она с юности мечтала стать голливудской звездой и поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке.

[ + – ] Дженнифер Кулидж во время учебы в академии Фото: Instagram jennifercoolidge

Примечательно, но, живя в Нью-Йорке, Кулидж работала официанткой с Сандрой Буллок, чья карьера развивалась куда успешней. Но в жизни Дженнифер не случилось фильма вроде "Скорости", который моментально поднял ее на голливудские вершины.

Ей не удалось стать драматической актрисой и получить роли. Так что она присоединилась к импровизационной труппе The Groundlings.

[ + – ] Дженнифер Кулидж в сериале "Сайнфельд" Фото: Скриншот

Кулидж получила известность, но явно не такую, на какую рассчитывала. В 1993 году ей удалось получить эпизодическую роль в сериале "Сайнфельд". Далее следовали крохотные роли в кино и сериалах, пока в 1999 году Дженнифер не сыграла роль, определившую ее амплуа на долгие год, — роль мамы Стифлера в "Американском пироге".

[ + – ] Дженнифер Кулидж в роли мамы Стифлера Фото: Скриншот

Дженнифер стали снимать чаще, но это были не главные роли, и чаще всего она изображала недалекую забавную блондинку, как в подростковом хите "Блондинка в законе", где ей досталась роль маникюрши Полетт, или злой мачехи Фионы в картине "История Золушки".

[ + – ] Дженнифер Кулидж в фильме "Блондинка в законе" Фото: Скриншот

Она появлялась в эпизодических ролях в таких хитах, как "Друзья", "Секс в большом городе", или части тела. Периодически возвращалась к роли мамы Стифлера, потому что она явно стала главной звездой этой подростковой комедии и снималась в комедийном сериале "Две девицы на мели".

Личная жизнь актрисы, о которой она также не слишком любит распространяться, также не была слишком успешной. Она так и не вышла замуж, однако долгое время встречалась с финансистом Томом Махони и комиком Крисом Кэттеном. Детей у актрисы нет, хоть она долгое время и лечилась от бесплодия. Кэттен в своих мемуарах "Малышка, не причиняй мне боль" описал ее, как "высокую, неряшливую, сексуальную, жесткую, очаровательно грубую бомбу из Бостона".

В недавнем интервью она честно призналась, что до съемок в "Белом лотосе" была в депрессии. И почти отказалась от роли Тани МакКуойд, богатой и эгоистичной женщины, отдыхающей на курортах сети "Белый лотос".

[ + – ] Дженнифер Кулидж в роли Тани МакКуойд в "Белом лотосе" Фото: Скриншот

Дженнифер сказала, что во время пандемии коронавируса ела по четыре вегетарианские пиццы в день, почти не выходила из своего дома в Новом Орлеане и сильно набрала вес. Ей казалось, что "мрачные времена никогда не закончатся".

Но создатель хита HBO Max Майк Уайт был серьезно настроен на то, чтобы вернуть Кулидж на экраны. Уайт сказал, что актриса вдохновила весь сериал, сказав The New York Times: "Я просто хотел написать что-нибудь для нее, я ее обожаю".

И роль Тани стала для Дженнифер Кулидж настоящим спасением. Она получила награду "Эмми", а теперь и "Золотой глобус". А также стала настоящей звездой церемонии, появившись в образе, созданном стилистом Гаэль Поль.

[ + – ] Дженнифер Кулидж в своем шикарном образе для "Золотого глобуса"

Актриса блистала в платье Dolce & Gabbana, созданном специально для нее.

И теперь Дженнифер Кулидж наконец получит всю ту голливудскую славу о которой она мечтала.

Напомним, ранее Фокус писал о победителях "Золотого глобуса" и о тех, кто появился на красной дорожке в самых скучных и безвкусных нарядах. Кулидж в этом списке, конечно, нет.