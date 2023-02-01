Дженнифер Кулидж тайно пробралась в гримерку Джей Ло (видео)

Актриса хотела узнать определенные beauty-секреты Дженнифер Лопес.

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61-летняя американская комедийная актриса Дженнифер Кулидж тайно зашла в гримёрку Дженнифер Лопес, чтобы узнать определенные beauty-секреты певицы.

Звезда сериала "Белый лотос" хотела узнать, какие накладные ресницы использует Дженнифер Лопес.

Во время пресс-тура со свежей картиной "Моя пиратская свадьба" Дженнифер Кулидж воспользовалась возможностью заглянуть в косметичку американской певицы. Во время этого актриса решила снять видео и оставить его на телефоне Джей Ло.

В ролике Кулидж говорит: "Это не мой гостиничный номер. Это гостиничный номер Джей Ло. Боже мой, я в твоем телефоне". В частности, "мама Стифлера" призналась, что пришла сюда за другим.

"Я хочу найти ее ресницы. У нее ресницы длиной около двух дюймов, но вы не можете с точностью сказать, что они фальшивые", — рассказывает 61-летняя знаменитость.

"Нашла это в своем телефоне… 😂 Премьера @ShotgunWeddingMovie СЕГОДНЯ Вечером на @PrimeVideo!!!! Но только если вам хочется смеяться… JLo & JCo", — подписала ролик жена оскароносного Бена Аффлека.

[ + – ] Дженнифер Кулидж пробралась в гримерку Джей Ло

Напомним, Дженнифер Кулидж мечтает сыграть дельфина.

Также Фокус подробнее писал о творческой жизни 61-летней Дженнифер Кулидж.