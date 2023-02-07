"Будь приветливым!". Стало известно, что Дженнифер Лопес сказала Бену Аффлеку на "Грэмми"

Бен Аффлек явно скучал на церемонии, а его кислое лицо даже сделало его героем мемов.

Related video

Дженнифер Лопес одернула своего мужа, актера Бена Аффлека, на церемонии "Грэмми", когда он заскучал и не смог это скрыть. А теперь эксперт по чтению по губам даже узнал, что именно она ему говорила. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония награждения "Грэмми" прошла прошлой ночью в Лос-Анджелесе и собрала множество звезд. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, конечно, тоже присутствовали, пост, посвященный этому выходу в свет Джей Ло даже подписала словами "Лучшее время с моим любимым", но Аффлек, по своему обыкновению, не смог скрыть, что ему было до смерти скучно.

[ + – ] То самое видео, где Джей Ло одергивает заскучавшего Бена Аффлека

Оказалось, что его настрой не остался секретом и для Лопес, которая одернула его во время награждения и сделала строгий выговор.

Эксперт по чтению по губам точно определил, что именно сказала певица своему мужу, когда он начал ерзать, скучать и пытаться сказать ей что-то на ухо.

"Стой, будь более приветливым! Постарайся выглядеть мотивированным!", — сказала Дженнифер Лопес Бену Аффлеку. Он в итоге подчинился, сел прямо и постарался выглядеть так, как ему сказали.

Но не слишком успешно, так как фото его скучающего лица уже разошлись по соцсетям. Также Дженнифер и Бен явно смутились, когда поняли, что их маленькая перепалка была снята на камеру.

Комментаторы на TikTok, наблюдавшие за этим моментом пошутили, что сейчас бывшая жена Аффлека, Дженнифер Гарнер дома ест попкорн, и думает про себя: "Дорогая, теперь он твоя проблема".

[ + – ] Бен Аффлек не смог скрыть, что ему скучно

"Бен Аффлек выглядит так, будто бы предпочел быть в Dunkin", — написал в Твиттере один из зрителей, ссылаясь на известную страсть Аффлека к Dunkin’ Donuts.

А другой отметил: "Бен Аффлек выглядит так, будто ему лучше быть у дантиста, чем на "Грэмми".

"Бен Аффлек, моргни, если с тобой все в порядке", — написал другой зритель.

Напомним, на церемонии "Грэмми" Лопес была в числе тех звезд, что не опоздали на церемонию. И именно она стала главной звездой красной дорожки в оригинальном платье от Gucci с разрезом от бедра с сверкающим декором. Образ она дополнила несколькими бриллиантовыми украшениями, в частности колье-змейками от Bulgari Serpenti.