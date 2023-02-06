Дженнифер Лопес в бриллиантах и Адель в бархате. Топ-5 лучших образов "Грэмми"

Примечательно, но Адель фотосессию на красной дорожке пропустила, опоздав на церемонию.

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Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошла 65-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". На мероприятии появилось много звездных гостей: Бейонсе, Дженнифер Лопес, Адель, Пэрис Хилтон, Тейлор Свифт, Гарри Стайлс и другие.

Главными триумфаторами премии стали Бейонсе, которая побила рекорд по количеству полученных "Грэмми", и Адель.

Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории "Грэмми", получив 32-ю награду. Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и за композицию CUFF IT — в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

[ + – ] Бейонсе поставила рекорд по полученным "Грэмми" Фото: Getty Images

Таким образом, она обошла по числу премий "Грэмми" покойного дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем "Грэмми" в течение 20 лет.

На красной дорожке Бейонсе не появилась, опоздав на церемонию, как она сама сказала, "из-за пробок", но зато на сцене она блистала в оригинальном серебристом платье от Gucci. Образ звезды дополняли бриллиантовые серьги от Lorraine Schwartz. Вместо нее награду получил гитарист Найл Роджерс, написавший и сыгравший гитарную партию в CUFF IT.

Адель также не вышла на красную дорожку, проскользнув к своему столику вместе со своим бойфрендом Ричем Полом, когда церемония уже началась.

[ + – ] Адель с бойфрендом Ричем Полом Фото: Getty Images

Адель, которая в последнее время постоянно появлялась в черных роскошных нарядах, пришла в бархатном платье винного оттенка от Louis Vuitton и украшениях Tiffany & Co.

Зато Дженнифер Лопес на церемонию не опоздала и была главной звездой красной дорожки в оригинальном платье от Gucci с разрезом от бедра с сверкающим декором. Образ она дополнила несколькими бриллиантовыми украшениями, в частности колье-змейками от Bulgari Serpenti.

[ + – ] Дженнифер Лопес и ее бриллианты Фото: Getty Images

Одним из самых обсуждаемых образов стало скульптурное ярко-синее платье Карди Би индийского дизайнера Gaurav Gupta. Это, пожалуй, самый новый и свежий образ, так как Гупта только несколько дней назад дебютировал на Неделе моды в Париже, где и показал этот впечатляющий наряд.

[ + – ] Карди Би и Offset Фото: Getty Images

Тейлор Свифт позировала фотографам в сверкающем синем костюме-двойке Roberto Cavalli. Образ она дополнила огромными эффектными бриллиантовыми серьгами.

[ + – ] Тейлор Свифт в Roberto Cavalli Фото: Getty Images

К слову, на премии не обошлось без еще одной сенсации. Получив премию "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров, актриса Виола Дэвис достигла статуса EGOT. То есть, стала человеком, который получил все 4 важнейшие американские премии: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.