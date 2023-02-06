Актриса Виола Дэвис получила "Грэмми" и стала обладателем уникального достижения

Звезда "Как избежать наказания за убийство" стала EGOT — человеком, который получил все 4 важнейшие американские премии: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.

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57-летняя актриса Виола Дэвис получила "Грэмми" за аудиоверсию своей автобиографии Finding Me: A Memoir. И таким образом получила уникальное достижение, достигнув статуса EGOT. Об этом пишет ВВС.

EGOT (или ЕГОТ) – это термин, используемый для описания артистов, которые выиграли все четыре главных трофея в индустрии развлечений США: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".

Виола Дэвис обошла Лин-Мануэля Миранду, Джейми Фокса, Questlove и Мела Брукса в номинации "Лучший разговорный альбом".

Произнося речь со сцены, Виола Дэвис сказала, что посвятила свои мемуары самой себе в шесть лет.

"Я написала эту книгу в честь шестилетней Виолы. Чествуя ее жизнь, ее радости, ее травмы", — сказала актриса.

Напомним, театральную премию "Тони" Виола Дэвис получила в 2001 и 2010-м, за за роли в бродвейских спектаклях "Король Хедли II" и "Ограды".

"Эмми" она получила в 2015 году за главную роль в криминальном сериале "Как избежать наказания за убийство".

А "Оскар" Виола получила в 2017 году в номинации "лучшая женская роль второго плана" за роль в картине "Ограды". Таким образом став одной из немногих, кто выиграл премии "Тони" и "Оскар" за исполнение роли одного и того же персонажа.

На "Оскар" Виола Дэвис была номинирована еще дважды: за роль в фильме "Прислуга" и за картину "Сомнение".

Среди обладателей достижения ЕГОТ, кроме Дэвис, также: Одри Хепберн, Эндрю Ллойд Уэббер, Джон Ледженд, Вупи Голдберг и Дженнифер Хадсон.

Иронично, но термин ЕГОТ придумал актер Филипп Майкл Томас в 1984 году, когда прославился ролью в сериале "Полиция Майами". Он заявил, что хотел бы получить EGOT в следующие пять лет. Но он не был номинирован ни на одну из упомянутых премий.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл лелеет надежду, что принц Гарри получит "Грэмми" за аудиоверсию своих мемуаров "Запасной".