Акторка Віола Девіс отримала "Греммі" та стала володаркою унікального досягнення

Зірка "Як уникнути покарання за вбивство" стала EGOT — людиною, яка отримала всі 4 найважливіші американські премії: Emmy, Grammy, Oscar та Tony.

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57-річна акторка Віола Девіс отримала "Греммі" за аудіоверсію своєї автобіографії Finding Me: A Memoir. І так отримала унікальне досягнення, досягнувши статусу EGOT. Про це пише ВВС.

EGOT (або ЕГОТ) — це термін, що використовується для опису артистів, які виграли всі чотири головні трофеї в індустрії розваг США: "Еммі", "Греммі", "Оскар" та "Тоні".

Віола Девіс обійшла Лін-Мануеля Міранду, Джеймі Фокса, Questlove та Мела Брукса в номінації "Кращий розмовний альбом".

Виголошуючи промову зі сцени, Віола Девіс сказала, що присвятила свої мемуари самій собі у шість років.

"Я написала цю книгу на честь шестирічної Віоли. Вшановуючи її життя, її радості, її травми", — сказала акторка.

Нагадаємо, театральну премію "Тоні" Віола Девіс отримала у 2001 та 2010-му, за ролі у бродвейських спектаклях "Король Хедлі II" та "Паркани".

"Еммі" вона отримала у 2015 році за головну роль у кримінальному серіалі "Як уникнути покарання за вбивство".

А "Оскар" Віола отримала у 2017 році у номінації "найкраща жіноча роль другого плану" за роль у картині "Паркани". Так ставши однією з небагатьох, хто виграв премії "Тоні" та "Оскар" за виконання ролі одного й того ж персонажа.

На "Оскар" Віола Девіс була номінована ще двічі: за роль у фільмі "Прислуга" та за картину "Сумнів".

Серед володарів досягнення ЕГОТ, крім Девіс, також: Одрі Гепберн, Ендрю Ллойд Веббер, Джон Ледженд, Вупі Голдберг і Дженніфер Гадсон.

Іронічно, але термін ЕГОТ вигадав актор Філіп Майкл Томас у 1984 році, коли прославився роллю у серіалі "Поліція Маямі". Він заявив, що хотів би отримати EGOT у наступні п'ять років. Але він не був номінований на жодну зі згаданих премій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меган Маркл плекає надію, що принц Гаррі отримає "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів "Запасний".