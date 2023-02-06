Дженніфер Лопес у діамантах і Адель в оксамиті. Топ 5 найкращих образів "Греммі"
Цікаво, але Адель фотосесію на червоній доріжці пропустила, запізнившись на церемонію.
Сьогодні вночі в Лас-Вегасі відбулася 65-та церемонія вручення музичної премії "Греммі". На заході з'явилися багато зіркових гостей: Бейонсе, Дженніфер Лопес, Адель, Періс Гілтон, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс та інші.
Головними тріумфаторами премії стали Бейонсе, яка побила рекорд за кількістю отриманих "Греммі", й Адель.
Американська співачка Бейонсе стала володаркою найбільшої кількості премій в історії "Греммі", отримавши 32 нагороду. Бейонсе була нагороджена за альбом Renaissance у номінації "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" і за композицію CUFF IT — у номінації "Найкраща пісня в стилі R&B".
Так вона обійшла за кількістю премій "Греммі" покійного диригента Георга Шолті, який отримав 31 нагороду й залишався рекордсменом-власником "Греммі" протягом 20 років.
На червоній доріжці Бейонсе не з'явилася, спізнившись на церемонію, як вона сама сказала, "через затори", зате на сцені вона сяяла в оригінальній сріблястій сукні від Gucci. Образ зірки доповнювали діамантові сережки Lorraine Schwartz. Замість неї нагороду отримав гітарист Найл Роджерс, який написав і зіграв гітарну партію в CUFF IT.
Адель також не вийшла на червону доріжку, прослизнувши до свого столика разом зі своїм бойфрендом Річем Полом, коли церемонія вже розпочалася.
Адель, яка останнім часом постійно з'являлася в чорних розкішних вбраннях, прийшла в оксамитовій сукні винного відтінку від Louis Vuitton і прикрасах Tiffany & Co.
Натомість Дженніфер Лопес на церемонію не запізнилася та була головною зіркою червоної доріжки в оригінальній сукні від Gucci з розрізом від стегна з блискучим декором. Образ вона доповнила декількома діамантовими прикрасами, зокрема, кольє-змійками від Bulgari Serpenti.
Одним із найобговорюваніших образів стала скульптурна яскраво-синя сукня Карді Бі індійського дизайнера Gaurav Gupta. Це, мабуть, найновіший і найсвіжіший образ, оскільки Гупта лише кілька днів тому дебютував на Тижні моди в Парижі, де й показав це дивовижне вбрання.
Тейлор Свіфт позувала фотографам у блискучому синьому костюмі-двійці Roberto Cavalli. Образ вона доповнила величезними ефектними діамантовими сережками.
До речі, на премії не обійшлося без жодної сенсації. Здобувши премію "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів, акторка Віола Девіс досягла статусу EGOT. Тобто стала людиною, яка отримала всі 4 найважливіші американські премії: Emmy, Grammy, Oscar і Tony.