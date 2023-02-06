Дженніфер Лопес у діамантах і Адель в оксамиті. Топ 5 найкращих образів "Греммі"

Цікаво, але Адель фотосесію на червоній доріжці пропустила, запізнившись на церемонію.

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Сьогодні вночі в Лас-Вегасі відбулася 65-та церемонія вручення музичної премії "Греммі". На заході з'явилися багато зіркових гостей: Бейонсе, Дженніфер Лопес, Адель, Періс Гілтон, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс та інші.

Головними тріумфаторами премії стали Бейонсе, яка побила рекорд за кількістю отриманих "Греммі", й Адель.

Американська співачка Бейонсе стала володаркою найбільшої кількості премій в історії "Греммі", отримавши 32 нагороду. Бейонсе була нагороджена за альбом Renaissance у номінації "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" і за композицію CUFF IT — у номінації "Найкраща пісня в стилі R&B".

[ + – ] Бейонсе поставила рекорд із отриманих "Греммі" Фото: Getty Images

Так вона обійшла за кількістю премій "Греммі" покійного диригента Георга Шолті, який отримав 31 нагороду й залишався рекордсменом-власником "Греммі" протягом 20 років.

На червоній доріжці Бейонсе не з'явилася, спізнившись на церемонію, як вона сама сказала, "через затори", зате на сцені вона сяяла в оригінальній сріблястій сукні від Gucci. Образ зірки доповнювали діамантові сережки Lorraine Schwartz. Замість неї нагороду отримав гітарист Найл Роджерс, який написав і зіграв гітарну партію в CUFF IT.

Адель також не вийшла на червону доріжку, прослизнувши до свого столика разом зі своїм бойфрендом Річем Полом, коли церемонія вже розпочалася.

[ + – ] Адель із бойфрендом Річем Полом Фото: Getty Images

Адель, яка останнім часом постійно з'являлася в чорних розкішних вбраннях, прийшла в оксамитовій сукні винного відтінку від Louis Vuitton і прикрасах Tiffany & Co.

Натомість Дженніфер Лопес на церемонію не запізнилася та була головною зіркою червоної доріжки в оригінальній сукні від Gucci з розрізом від стегна з блискучим декором. Образ вона доповнила декількома діамантовими прикрасами, зокрема, кольє-змійками від Bulgari Serpenti.

[ + – ] Дженніфер Лопес і її діаманти Фото: Getty Images

Одним із найобговорюваніших образів стала скульптурна яскраво-синя сукня Карді Бі індійського дизайнера Gaurav Gupta. Це, мабуть, найновіший і найсвіжіший образ, оскільки Гупта лише кілька днів тому дебютував на Тижні моди в Парижі, де й показав це дивовижне вбрання.

[ + – ] Карді Бі та Offset Фото: Getty Images

Тейлор Свіфт позувала фотографам у блискучому синьому костюмі-двійці Roberto Cavalli. Образ вона доповнила величезними ефектними діамантовими сережками.

[ + – ] Тейлор Свіфт у Roberto Cavalli Фото: Getty Images

До речі, на премії не обійшлося без жодної сенсації. Здобувши премію "Греммі" за аудіоверсію своїх мемуарів, акторка Віола Девіс досягла статусу EGOT. Тобто стала людиною, яка отримала всі 4 найважливіші американські премії: Emmy, Grammy, Oscar і Tony.