"Будь привітним!" Стало відомо, що Дженніфер Лопес сказала Бену Аффлеку на "Греммі"

Бен Аффлек явно сумував на церемонії, а кисле обличчя навіть зробило його героєм мемов.

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Дженніфер Лопес смикнула свого чоловіка, актора Бена Аффлека, на церемонії "Греммі", коли він занудьгував і не зміг це приховати. А тепер експерт із читання з губ навіть дізнався, що саме вона йому говорила. Про це пише Daily Mail.

Церемонія нагородження "Греммі" пройшла минулої ночі в Лос-Анджелесі та зібрала безліч зірок. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, звичайно, теж були присутніми, пост, присвячений цьому виходу у світ, Джей Ло навіть підписала словами: "Найкращий час з моїм коханим", — але Аффлек, як завжди, не зміг приховати, що йому було до смерті нудно.

[ + – ] Те саме відео, де Джей Ло смикає Бена Аффлека, який занудьгував

Виявилося, що його настрій не залишився секретом і для Лопес, яка смикнула його під час нагородження та суворо зробила зауваження.

Експерт із читання по губах точно визначив, що саме сказала співачка своєму чоловікові, коли він почав смикатися, нудьгувати й намагатися сказати їй щось на вухо.

"Стій, будь привітнішим! Постарайся мати вмотивований вигляд!" — сказала Дженніфер Лопес Бену Аффлеку. Він підкорився, сів прямо та постарався здаватися таким, яким йому сказали бути.

Але не надто успішно, оскільки фото його знудженого обличчя вже розійшлися по соцмережах. Також Дженніфер і Бен явно зніяковіли, коли зрозуміли, що їхню маленьку суперечку зняли на камеру.

Коментатори на TikTok, які спостерігали за цим моментом, пожартували, що зараз колишня дружина Аффлека, Дженніфер Гарнер, вдома їсть попкорн, і думає про себе: "Дорога, тепер він твоя проблема".

[ + – ] Бен Аффлек не зміг приховати, що йому нудно

"Бен Аффлек має такий вигляд, ніби хотів бути в Dunkin", — написав у "Твіттері" один із глядачів, посилаючись на відому пристрасть Аффлека до Dunkin' Donuts.

А інший зазначив: "Бен Аффлек має такий вигляд, ніби йому краще бути в дантиста, ніж на "Греммі".

"Бен Аффлек, кліпни, якщо з тобою все гаразд", — написав інший глядач.

Нагадаємо, на церемонії "Греммі" Лопес була серед тих зірок, що не запізнилися на церемонію. І саме вона стала головною зіркою червоної доріжки в оригінальній сукні від Gucci з розрізом від стегна з блискучим декором. Образ вона доповнила декількома діамантовими прикрасами, зокрема, кольє-змійками від Bulgari Serpenti.