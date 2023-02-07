Бен Аффлек на "Греммі-2023" став мемом у мережі

Голлівудський актор показав своїм виразом обличчя не бажання бути присутнім на світському заході.

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50-річний американський актор Бен Аффлек відвідав зі своєю дружиною, американською співачкою Дженніфер Лопес церемонію нагородження музичною премією "Греммі-2023" у Лос-Анджелесі. Втім, у мережі наразі активно обговорюють не розкішний образ Джей Ло, а вираз обличчя її чоловіка під час публічної появи.

"Коли він хоче піти в Данкін, а ти хочеш у Старбакс", — жартують журналісти видання Page Six.

Також користувачі мережі порівнюють щасливий вираз обличчя Дженніфер Лопес із засмученим Бена Аффлека. Зокрема прихильники зіркової пари вважають, що емоції актора передають відчуття дівчини перед сном, коли їй треба провести кілька етапів догляду за шкірою перед сном.

"Мій партнер вигадав багато планів на вихідні", "я", — підписують фото знаменитостей користувачі у мережі та дописують ще низку жартів, пов'язаних з книгами.

Також фанати голлівудського актора підписують кумедні відео із сумними дітьми чи тваринами, натякаючи, що це Аффлек на "Греммі-2023".

"Кожного разу, коли камеру наводять на Бена Аффлека", — коментують ролик з переляканим собакою користувачі мережі.

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес відвідала церемонію нагородження "Греммі-2023" в розкішному напівпрозорому вбранні.

Також Фокус писав про фразу, яку Джей Ло сказала своєму чоловікові на публіці.