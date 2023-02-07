Дженніфер Лопес прокоментувала свою появу з чоловіком на "Греммі-2023"

Сумне обличчя Бена Аффлека на заході стало мемом у мережі.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес наполягає, що вона "найкраще провела час" зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на церемонії вручення премії "Греммі-2023" у Лос-Анджелесі, незважаючи на фотографії та відео в мережі, які свідчать про інше.

Голлівудський актор став мемом у мережі після того, як виглядав "дуже засмученим" під час зіркової церемонії.

"Завжди найкращий час з моїм коханням, моїм чоловіком", — підписала ролик Джей Ло.

Проте ця публікація не заспокоїла підписників артистки, оскільки багато хто кинувся до написання коментарів, щоб поділитися своїми побоюваннями, що "в раю можуть бути проблеми".

"Я не знаю, але я відчуваю вібрації від цих двох, які здаються невдалими", — написав один фанат, перш ніж інший додав: "Бен не виглядає щасливим".

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Дженніфер Лопес вручила "Греммі" за найкращий вокальний поп-альбом, який зрештою дістався Гаррі Стайлзу за "Harry’s House". Артистка та її коханий пропустили червону доріжку та вирушили прямо офіційну частину заходу.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, яку фразу сказала Джей Ло своєму чоловікові на "Греммі-2023".

Також Фокус писав про меми із сумним обличчям Бена Аффлека, які створюють користувачі мережі.