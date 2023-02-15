Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зробили парні тату (фото)

Подружжя розвіяло домисли фанатів про проблеми у їхньому шлюбі.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес укотре освідчилася у коханні своєму чоловікові, голлівудському оскароносному режисерові та актору Бену Аффлеку, зробивши на своєму тілі пам'ятне тату на честь Дня всіх закоханих. Кадрами вона поділилася у соцмережах.

Ліворуч під грудьми артистці нанесли малюнок у вигляді символу нескінченності з написом "Дженніфер" та "Бен" на тонких петлях, щоб показати, що вони разом назавжди. Стріла — імовірно, Купідона — пронизала фігуру. У нижньому лівому кутку татуювання також був додатковий малюнок або текст, хоча відблиски на її захисній прозорій пов'язці приховували його.

"З Днем святого Валентина, кохання моє 🤍", — написала співачка.

[ + – ] Татуювання Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Зі свого боку, Бен теж похвалився новим тату. Малюнок являє собою схрещені стріли з ініціалами Аффлека і Лопес між ними.

[ + – ] Бен Аффлек теж набив малюнок, присвячений любові до дружини Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Також Дженніфер опублікувала знімки з відпочинку на яхті. У кадрі вона позує у жовтому бікіні поруч із чоловіком, який, посміхаючись, поклав їй руку на стегно. На іншому фото вона сидить на колінах у Бена.

[ + – ] Містер і місіс Аффлек відпочивають на яхті Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Серед інших зображень — закохані, що сміються, Джей Ло, яка обіймає чоловіка на терасі будинку, й архівні знімки пари, коли та зустрічалася вперше раніше, чим розлучитися в 2004-му на 17 років.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Нещодавно фанати пари всерйоз стривожилися за стосунки подружжя після того, як на церемонії вручення премії "Греммі" Дженніфер вичитувала чоловіка за дуже кислий вигляд. Схоже, нові знімки пари покликані розвіяти сумніви шанувальників у тому, що в співачки й актора все чудово.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя нарешті знайшли місце, яке можна назвати будинком після майже двох років пошуків, які почалися ще до того, як вони одружилися в липні.