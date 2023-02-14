Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снялись в рекламе сети пончиков (видео)

Ролик с участием звездных супругов продемонстрировали во время финала Суперкубка.

Related video

Американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек снялись в рекламе популярной сети кондитерских закусочных Dunkin' Donuts.

Ролик с участием звездных супругов продемонстрировали во время Супербоула-2023 — важнейшего спортивного события в жизни американцев. За счет того, что за футбольным матчем следят многие, это идеальное время для рекламы. Стоимость 30-секундного видео в рамках демонстрации на Супербоуле составляет около 7-8 млн долларов.

В видео голливудский актер предстал в образе работника популярной сети, обслуживающего людей, приезжающих за пончиками на авто. Среди клиентов Аффлека – его жена Джей Ло.

[ + – ] Джей Ло и Бен Аффлек в рекламе Dunkin' Donuts

Отметим, что в перерыве между матчами на сцену вышла беременная Рианна, которая в последний раз давала большой концерт в 2016 году. Звезда сцены исполнила свои самые большие хиты и сообщила о второй беременности. В мае 2022 она родила первенца, имя которого до сих пор держится в секрете.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек покупают особняк за более чем 30 млн долларов.

Также Фокус писал о реакции Дженнифер Лопес на печальное выражение лица ее мужа во время "Грэмми-2023".