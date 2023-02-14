Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знялися в рекламі мережі пончиків (відео)

Ролик за участю зіркового подружжя продемонстрували під час фіналу Суперкубка.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек знялися в рекламі популярної мережі кондитерських закусочних Dunkin’ Donuts.

Ролик за участю зіркового подружжя продемонстрували під час Супербоулу-2023 — найважливішої спортивної події в житті американців. За рахунок того, що за футбольним матчем слідкують багато людей, це ідеальний час для реклами. Вартість 30-секундного відео в рамках демонстрації на Супербоулі становить приблизно 7-8 млн доларів.

У відео голлівудський актор постав в образі працівника популярної мережі, який обслуговує людей, котрі приїжджають за пончиками на авто. Серед клієнтів Аффлека — його дружина Джей Ло.

[ + – ] Джей Ло та Бен Аффлек у рекламі Dunkin" Donuts

Зазначимо, що в перерві між матчами на сцену вийшла вагітна Ріанна, яка востаннє давала великий концерт у 2016 році. Зірка сцени виконала свої найбільші хіти та повідомила про другу вагітність. У травні 2022 вона народила первістка, ім'я якого досі тримається в секреті.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек купують особняк за понад 30 млн доларів.

Також Фокус писав про реакцію Дженніфер Лопес на сумний вираз обличчя її чоловіка під час "Греммі-2023".