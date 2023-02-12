Дженніфер Лопес висміяла сумний вираз обличчя Аффлека на "Греммі" (відео)

Після появи зіркової пари на церемонії нагородження музичною премією та специфічних емоцій актора на публіці в мережі активно почали створювати меми з Беном Аффлеком.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес висміяла сумний вираз обличчя свого чоловіка, голлівудського актора Бена Аффлека, на церемонії нагородження премією "Греммі-2023".

В Instagram-акаунті зірка сцени поділилася трейлером нового фільму оскароносного актора "Повітря", у якому Аффлек зіграв співзасновника компанії Nike Філа Найта.

"Щасливе обличчя мого чоловіка" — підписала Лопес кадр, на якому актор зображений з таким самим виразом обличчя, як і на "Греммі-2023".

[ + – ] Дженніфер Лопес висміяла сумний вираз обличчя свого чоловіка на "Греммі-2023"

"Повітря… Не можу дочекатися", — прокоментувала вихід нової картини коханого Джей Ло.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на "Греммі-2023" Фото: Getty Images

Експерт з мови рухів тіла розповідав, що зіркова пара під час публічної події була напруженою. Це зчитувалося з їхніх рухів та виразів облич. Втім, інсайдери зазначали, що знаменитості мають багато роботи, про яку продовжували думати навіть під час відпочинку. І цим пояснюється сумний вираз обличчя Аффлека.

Зазначимо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися влітку 2022 після практично 20-річної "перерви" у стосунках, під час якої вони були у стосунках та офіційних шлюбах з іншими людьми.

Нагадаємо, що саме Джей Ло сказала своєму чоловікові на "Греммі-2023".

Також Фокус писав про реакцію Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на активне створення мемів у мережі із сумним виразом обличчя актора.