Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відреагували на меми із сумним обличчям актора

Знаменитості гарно провели час під час церемонії "Греммі-2023", попри фотографії в мережі із сумним обличчям актора.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек прокоментували активні обговорення незадоволеного обличчя Аффлека під час церемонії "Греммі-2023" в мережі. Про це пише ET.

Виявилося, що знаменитості слідкують за мемами, котрі почали створювати їхні прихильники після публічної події.

"Джен і Бен обидва знають про меми про Бена. Того вечора вона показала йому кілька фотографій, але він просто відмахнувся від цього. Його не бентежить те, що про нього говорять в інтернеті. Вони не приділяють їм надто багато уваги. Джен насправді вважає деякі меми кумедними", — розповідає джерело, близьке до зіркової пари.

Також повідомляється, що зірка сцени та голлівудський актор весело провели вечір на "Греммі-2023", але вони обидва були дуже зайняті роботою над кількома проектами, тому й Аффлек виглядав доволі втомленим.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес прокоментувала свою появу з чоловіком на церемонії вручення музичної премії.

Також Фокус писав про коментар експерта щодо поведінки Джей Ло та Бена Аффлека на "Греммі-2023".