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Стиль життя

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відреагували на меми із сумним обличчям актора

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек греммі 2023, бен аффлек став мемом
Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Знаменитості гарно провели час під час церемонії "Греммі-2023", попри фотографії в мережі із сумним обличчям актора.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек прокоментували активні обговорення незадоволеного обличчя Аффлека під час церемонії "Греммі-2023" в мережі. Про це пише ET.

Виявилося, що знаменитості слідкують за мемами, котрі почали створювати їхні прихильники після публічної події.

"Джен і Бен обидва знають про меми про Бена. Того вечора вона показала йому кілька фотографій, але він просто відмахнувся від цього. Його не бентежить те, що про нього говорять в інтернеті. Вони не приділяють їм надто багато уваги. Джен насправді вважає деякі меми кумедними", — розповідає джерело, близьке до зіркової пари.

Також повідомляється, що зірка сцени та голлівудський актор весело провели вечір на "Греммі-2023", але вони обидва були дуже зайняті роботою над кількома проектами, тому й Аффлек виглядав доволі втомленим.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Fullscreen
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес прокоментувала свою появу з чоловіком на церемонії вручення музичної премії.

Також Фокус писав про коментар експерта щодо поведінки Джей Ло та Бена Аффлека на "Греммі-2023".