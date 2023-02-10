Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отреагировали на мемы с грустным лицом актера

Знаменитости хорошо провели время на церемонии "Грэмми-2023", несмотря на фотографии в Сети с грустным лицом актера.

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Американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек прокомментировали активные обсуждения недовольного лица Аффлека на церемонии "Грэмми-2023" в Сети. Об этом пишет ET.

Оказалось, что знаменитости следят за мемами, которые начали создавать их поклонники после публичного события.

"Джен и Бен оба знают о мемах о Бене. В тот вечер она показала ему несколько фотографий, но он просто отмахнулся от этого. Его не смущает то, что о нем говорят в Интернете. Они не уделяют им слишком много внимания. Джен действительно считает некоторые мемы забавными", — рассказывает источник, близкий к звездной паре.

Также сообщается, что звезда сцены и голливудский актер весело провели вечер на "Грэмми-2023", но оба были очень заняты работой над несколькими проектами, поэтому и Аффлек выглядел довольно уставшим.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес прокомментировала свое появление с мужем на церемонии вручения музыкальной премии.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по поводу поведения Джей Ло и Бена Аффлека на "Грэмми-2023".