Дженнифер Лопес высмеяла печальное выражение лица Аффлека на "Грэмми" (видео)

После появления звездной пары на церемонии награждения музыкальной премией и специфических эмоций актера на публике в Сети активно начали создавать мемы с Беном Аффлеком.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес высмеяла грустное выражение лица своего мужа, голливудского актера Бена Аффлека, на церемонии награждения премией "Грэмми-2023".

В Instagram-аккаунте звезда сцены поделилась трейлером нового фильма оскароносного актера "Воздух", в котором Аффлек сыграл соучредителя компании Nike Фила Найта.

"Счастливое лицо моего мужа" — подписала Лопес кадр, на котором актер изображен с таким же выражением лица, как и на "Грэмми-2023".

[ + – ] Дженнифер Лопес высмеяла грустное выражение лица своего мужа на "Грэмми-2023"

"Воздух… Не могу дождаться", — прокомментировала выход новой картины возлюбленного Джей Ло.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на "Грэмми-2023" Фото: Getty Images

Эксперт по языку телодвижений рассказывал, что звездная пара во время публичного события была напряженной. Это считывалось по их движениям и выражениям лиц. Впрочем, инсайдеры отмечали, что у знаменитостей сейчас много работы, о которой они продолжали думать даже во время отдыха. И этим объясняется печальное выражение лица Аффлека.

[ + – ] Дженнифер Лопес высмеяла печальное выражение лица Аффлека на "Грэмми"

Отметим, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились летом 2022 года после практически 20-летнего "перерыва" в отношениях, во время которого они были в официальных браках с другими людьми.

Напомним, что именно Джей Ло сказала своему мужу на "Грэмми-2023".

Также Фокус писал о реакции Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на активное создание мемов в Сети с грустным выражением лица актера.