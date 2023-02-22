Дженнифер Лопес показала комфортный образ для весны 2023 (фото)

Знаменитость традиционно заметили возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала комфортный образ для весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Бена Аффлека продемонстрировала свою подтянутую фигуру, надев приталенные леггинсы и стильный укороченный свитер, когда она прибыла накануне в танцевальную студию в Лос-Анджелесе.

Звезда сцены и соцсетей дополнила свой повседневный ансамбль яркими украшениями и роскошной сумочкой.

Когда Джей Ло вошла в студию, она продемонстрировала свои рельефные ноги, надев черные леггинсы с высокой талией и обычную темно-серую рубашку.

Чтобы согреться при низких температурах, Лопес дополнила свой февральский аутфит более светлой укороченной водолазкой.

Выходя из своего припаркованного автомобиля, артистка несла в правой руке горчичную кожаную сумку Hermes, чтобы поместить несколько вещей, которые были ей нужны в течении дня.

[ + – ] Дженнифер Лопес

На ногах знаменитости были коричневые ботинки в боевом стиле, закрепленные черными шнурками. Лопес дополнила свой ансамбль парой больших золотых и круглых сережек.

Она также нанесла легкий слой макияжа для выхода и подчеркнула контур на скулах вместе с глянцевым оттенком для губ.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек сделали парные татуировки.

Также Фокус писал о трендовых джинсах на весну 2023, которые накануне продемонстрировала Дженнифер Лопес.