Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином (фото)
Зірковий батько нещодавно повернувся з промотуру свого нового фільму.
50-річного американського актора Бена Аффлека помітили на прогулянці з його сином. Про це пише Hollywood Life.
Лише через день після реклами свого нового фільму "Air" в Нью-Йорку з Меттом Деймоном і Віолою Девіс Бен Аффлек повернувся у Лос-Анджелес, де проводить час зі своїм 11-річним сином Семюелем.
Чоловіка Дженніфер Лопес помітили, коли він купував напої собі та спадкоємцю в Starbucks у Брентвуді, Каліфорнія.
Його також помітили зі своєю матір'ю Кріс, коли оскароносний актор спілкувався по телефону під час прогулянки. Аффлек вийшов у світ у білій футболці під синім светром-джемпером під сірою курткою.
Він тримав великий напій під час спілкування по телефону, продемонструвавши підстрижену бороду під час прогулянки. Свій образ Аффлек доповнив парою чорних джинсів і білих кросівок Air Jordan.
Його син Семюель був у зеленій футболці під білою баскетбольною формою, гуляючи із зірковим батьком. 11-річний хлопчик також одягнув сині баскетбольні шорти та червоні кросівки.
Мати Бена Аффлека Кріс була помічена на прогулянці із сином та онуком у темно-синьому пальті, сірих спортивних штанах і зелених кросівках.
Нагадаємо, Бен Аффлек розповів про вагому допомогу Дженніфер Лопес під час створення його нового фільму.
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