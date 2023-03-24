Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином (фото)

Зірковий батько нещодавно повернувся з промотуру свого нового фільму.

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50-річного американського актора Бена Аффлека помітили на прогулянці з його сином. Про це пише Hollywood Life.

Лише через день після реклами свого нового фільму "Air" в Нью-Йорку з Меттом Деймоном і Віолою Девіс Бен Аффлек повернувся у Лос-Анджелес, де проводить час зі своїм 11-річним сином Семюелем.

Чоловіка Дженніфер Лопес помітили, коли він купував напої собі та спадкоємцю в Starbucks у Брентвуді, Каліфорнія.

Його також помітили зі своєю матір'ю Кріс, коли оскароносний актор спілкувався по телефону під час прогулянки. Аффлек вийшов у світ у білій футболці під синім светром-джемпером під сірою курткою.

Він тримав великий напій під час спілкування по телефону, продемонструвавши підстрижену бороду під час прогулянки. Свій образ Аффлек доповнив парою чорних джинсів і білих кросівок Air Jordan.

Його син Семюель був у зеленій футболці під білою баскетбольною формою, гуляючи із зірковим батьком. 11-річний хлопчик також одягнув сині баскетбольні шорти та червоні кросівки.

Мати Бена Аффлека Кріс була помічена на прогулянці із сином та онуком у темно-синьому пальті, сірих спортивних штанах і зелених кросівках.

Бен Аффлек із сином

Нагадаємо, Бен Аффлек розповів про вагому допомогу Дженніфер Лопес під час створення його нового фільму.

Також Фокус писав про справжню причину, чому Бен Аффлек був засмучений на "Греммі-2023".