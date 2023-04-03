Бен Аффлек провів час з донькою Дженніфер Лопес (фото)

Чоловік Джей Ло та її донька від попереднього шлюбу прогулялися весняним містом удвох.

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50-річного американського актора Бена Аффлека помітили на прогулянці з донькою Дженніфер Лопес у Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор і 15-річна Емма прогулювалися містом, щоб зробити покупки та перекусити, весь час усміхавшись одне одному.

Аффлек і донька Джей Ло від союзу з Марком Ентоні одягли зручні та теплі образи для квітневої прогулянки. Актор обрав чорний бомбер поверх чорного худі та білу футболку під ним.

Він додав до образу сірі джинси і чорно-білі високі кросівки.

Емма виглядала гарно у великому білому худі та джинсах вільного крою. Вона доповнила свій образ парою білих кросівок Converse, які виглядали так, ніби вони були намальовані кількома різнокольоровими маркерами.

У вухах Емми були дротові навушники, під’єднані до телефону в руці, але вона, здавалося, повністю була захоплена жартами зіркового вітчима.

Вони спершу відвідали букіністичний магазин, а потім відправилися в комісійний магазин, а завершили свою прогулянку обідом у Jack in the Box.

Бен Аффлек з донькою Дженніфер Лопес

15-річна Емма — донька Дженніфер Лопес та співака Марка Ентоні. У неї є брат-близнюк Макс. Нещодавно дівчинка-підліток оголосила себе небінарною персоною.

Нагадаємо, Бена Аффлека помітили на прогулянці із сином.

Також Фокус писав про вихід Бена Аффлека та Дженніфер Лопес на червону доріжку.