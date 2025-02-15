"Это — любимое дело": Кошевой прокомментировал слухи о закрытии "Вечернего Квартала" (видео)

Лидер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой говорит, что пока даже не допускает мысли о закрытии проекта, который называет основной работой, от которой получает удовольствие.

Related video

Украинский шоумен Евгений Кошевой, который является многолетним актером "Квартала 95" заявил, что нет усталости от этой работы и до сих пор получает удовольствие от своего дела. Об этом он рассказал во флешинтервью для проекта "Тур со звездами" для "Люкс ФМ".

"Мое отношение к "Единому Кварталу", а ранее "Вечернему Кварталу", всегда было хорошим. Это наша основная работа, от которой мы получаем удовольствие. Если кто-то нас не понимает, пожалуйста, не смотрите", — сказал Кошевой.

Он добавил, что сейчас студия "Квартал 95" не планирует закрывать проект, а само творческое объединение до сих пор имеет достаточный потенциал, чтобы продолжить свои выступления.

"Давайте мы еще немножко поживем! Если это любимое дело, то его же так просто не бросишь. У нас, слава Богу, пока хватает и сил, и ресурсов, и, самое главное, зрителей и фанатов", — сказал шоумен.

Ранее стало известно, что Екатерина Осадчая рассказала о карьере, семье и новых проектах, которые могут изменить украинское медиапространство. Также ведущая рассказала об отношениях с Юрием Горбуновым, высказалась о мобилизации в Украине и уточнила детали разговора с Региной Тодоренко, которую называют предательницей, потому что она говорит о войне в Украине.

Впоследствии сообщалось, что бойфренд ведущей Соломии Витвицкой сделал ей предложение в День влюбленных. Витвицкая развелась в 2021 году. Через некоторое время она сообщила об отношениях с военным Алексеем Ситайлом.