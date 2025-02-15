Екатерина Осадчая об усыновлении ребенка, мобилизации и Юрии Горбунове: интервью Фокуса

Екатерина Осадчая — одна из самых известных телеведущих Украины, которая более двух десятилетий работает в эфире. Она была ведущей "Светской жизни", а теперь — основательница благотворительного Фонда и инициативы "Поиск пропавших". В большом интервью Екатерина рассказывает о сложных вызовах войны и карьерных трансформациях.

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В эксклюзивном интервью Фокуса Екатерина Осадчая рассказала о карьере, семье и новых проектах, которые могут изменить украинское медиапространство. В частности, она рассказала об отношениях с Юрием Горбуновым, высказалась о мобилизации в Украине и уточнила детали разговора с Региной Тодоренко, которую называют предательницей, потому что она говорит о войне в Украине.

Ваш телевизионный путь длится уже более двух десятилетий. Какой момент в карьере был для вас самым сложным, и какой — самым запоминающимся и значимым?

В этом году, 10 мая, исполняется двадцать лет с первого выпуска программы "Светская жизнь". На самом деле я начала работать на телевидении еще до запуска этой программы, поэтому мой опыт насчитывает более двух десятилетий непрерывной работы. По ощущениям, это как один длинный, непрерывный эпизод моей жизни.

Самый памятный момент в карьере — это, безусловно, запуск "Светской жизни". От первого выпуска и до момента, когда программа стала культовой, — это все одно большое, яркое воспоминание. Особенно тепло вспоминаю свой первый выпуск программы на канале 1+1.

Помню первый выпуск "Светской жизни" в 2005 году. Первое интервью было в Киеве на концерте Лучано Паваротти во Дворце "Украина". Там были звезды, известные личности, и я имела возможность пообщаться с ними. Другой яркий момент — запуск первого сезона "Голосу країни" и мой первый прямой эфир. Волнение, нервы, стресс и одновременно восторг от новых вызовов, которые требовали быстрой адаптации и освоения новых навыков. Именно через трудности мы растем.

Что касается самого сложного момента, то он, как и для всех украинцев, связан с полномасштабным вторжением, которое кардинально перевернуло карьеру, быт и нашу жизнь. Несмотря на все испытания, мы не останавливаемся — адаптируемся и движемся вперед, делая все возможное. Это стало стилем жизни для всех нас и для нашей страны.

Во времена войны многие люди изменили свое отношение к карьере и жизни. Произошли ли подобные изменения в ваших приоритетах?

Для каждого украинца война — это, без сомнения, самый тяжелый период в жизни. Она изменила все: кто-то переехал в другую страну или город, кто-то изменил ритм деятельности, кто-то потерял работу. И я не исключение — моя жизнь тоже перевернулась на 360°. "Светскую жизнь" поставили на паузу, а вместе с командой мы запустили инициативу по поиску пропавших украинцев, которая выросла в волонтерский проект "Поиск пропавших". Используя наш медийный бэкграунд, мы создали телевизионный формат вместе с каналом 1+1 и программой "Сніданок з 1+1". В рамках инициативы "Поиск пропавших" нам удалось найти 3086 человек.

Эта волонтерская инициатива впоследствии переросла в создание Фонда Екатерины Осадчей, благодаря которой мы расширили программы и реализовали проекты для детей и подростков из уязвимых категорий населения.

Если бы не полномасштабное вторжение, моя жизнь, наверное, была бы совсем другой. Думаю, мы все изменились. Для себя я открыла новые возможности для помощи людям и активно их использую.

Расскажите над какими проектами вы сегодня работаете, в чем заключается ваша работа?

Что касается фонда, у нас сейчас активно реализуются несколько направлений: мы занимаемся поиском пропавших гражданских, поддерживаем профориентацию подростков из уязвимых категорий (это подростки, которые остались без родительской опеки, находятся в детских домах семейного типа, приемных семьях или являются внутренне перемещенными лицами) и налаживаем партнерские связи. Основная цель Фундации — искать, объединять, привлекать внимание к проблемам и находить их решение.

С первых дней полномасштабного вторжения мы работаем над инициативой по поиску пропавших украинцев, и в этом году мы отмечаем третью годовщину ее существования. За это время команда "Поиска пропавших", которая на данный момент состоит из более 30 неутомимо работающих волонтеров, находит людей и объединяет их с семьями — каждая история сопровождается долгими поисками, сотнями звонков и огромной поддержкой сообщества.

Мы также хотим, чтобы истории о трагедиях пропавших детей и взрослых, пострадавших от войны, знали за пределами Украины. В прошлом году мы запустили работу над художественным сериалом-антологией "Пропавшие". Он будет состоять из шести короткометражных эпизодов. Каждый эпизод — это отдельная история о пропавших гражданских во время войны и их семьях, которые, несмотря ни на что, ищут своих близких и находят силы жить дальше. Режиссерами эпизодов выступят Евгений Туник, Наталка Ворожбит, Кристина Тинькевич, Алексей Тараненко, Ирина Цилык и Иван Урывский, а я буду продюсировать проект в сотрудничестве с FILM.UA.

Кроме того, мы начали новое направление — профориентацию подростков из уязвимых категорий населения. Проект "Платформа будущей профессии" направлен на помощь детям развиваться в различных областях, помогая им осознанно выбирать будущую профессию и поступать в учебные заведения по выбранной специальности. В рамках проекта работают менторы — известные украинские профессионалы, которые проводят практические встречи, где дети знакомятся с профессией изнутри. После этих встреч подростки посещают предприятия, ателье, рестораны — места, где они могут на практике увидеть, как все устроено. Мы будем создавать для каждого "дорожную карту", которая помогает определить следующие шаги: куда поступать, какие навыки развивать, что именно важно изучать. Наши амбициозные планы — масштабировать программу по всей стране. Поэтому мы активно встречаемся с представителями бизнеса и государственных органов власти для изучения рынка труда и возможностей для обучения, практики и трудоустройства.

Опережая вопрос о телевизионной карьере, мы готовим для телезрителей серию сюрпризов.

Ваш муж Юрий Горбунов — публичный человек, как и вы. Как вам удается поддерживать друг друга в условиях постоянного внимания и давления общества? Как изменились ваши семейные отношения во время войны, ведь сейчас наблюдается тенденция массовых разводов? Стала ли поддержка внутри семьи еще важнее?

Екатерина Осадчая

Поддержка в семье — чрезвычайно важная часть нашей жизни. Мой муж всегда поддерживает все мои проекты, начинания и идеи, а я в свою очередь поддерживаю Юрия, который сейчас активно участвует в благотворительных концертах вместе с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой. За это время они собрали более трех миллионов евро для помощи армии. Поскольку наш график очень насыщенный и мы иногда не видимся по несколько недель, поддержка друг друга становится еще важнее — мы всегда должны быть в курсе событий в жизни друг друга.

Особенно сейчас, когда мир настолько нестабилен, важно слышать от близкого человека слова поддержки: чтобы тебе говорили, что со всем справимся. Эти слова вдохновляют, и я верю, что именно они помогают переживать сложные времена. Фразы вроде "ты такая молодец" или "посмотри, сколько всего уже сделано, и сколько впереди" имеют особую силу, когда слышишь их от дорогого человека.

Ваши сыновья растут во время чрезвычайных изменений. Каким главным ценностям вы пытаетесь их научить сегодня?

Наши дети, как и все дети, подрастающие в Украине сейчас, живут в очень сложное время. Они слышат слова "шахед", "ракета" с раннего возраста — мой трехлетний сын уже понимает разницу между звуками шахедов и ракет. И это, без сомнения, пугает. Такие условия не способствуют спокойному детству, поэтому мы учим их поддерживать друг друга.

С детства дети изучают украинский язык и традиции. Мы празднуем Рождество, Крещение, а на Пасху обязательно покупаем новые вышиванки и вместе посещаем церковь — у каждого своя корзина. Эти традиции сближают семью и помогают формировать чувство национальной идентичности.

Мы также учим детей поддерживать друг друга, а также ценить доброту, искренность, щедрость и любовь. А еще — вместе устраивать семейные дни: театр, выставки, совместное время, которое они запомнят на всю жизнь.

Я верю, что жизненные трудности могут научить негативному, но именно родители формируют у детей чувство добра и позитива.

Вы упоминали о возможности усыновления ребенка. Возвращаетесь ли вы к этой идее сейчас? Что может стать толчком для такого важного шага?

С самого начала полномасштабного вторжения мы с Юрием рассматривали возможность усыновления. Однако, когда мы детально изучили процедуру, поняли, что она очень сложная в Украине. В результате я выбрала путь подойти к теме комплексно, занимаясь адвокацией различных форм семейного воспитания, чтобы помочь другим родителям.

Вместе с ЮНИСЕФ и при поддержке Министерства социальной политики мы создали документальный сериал "Семья для каждого ребенка", где рассказываем о различных формах семейного воспитания и важности безопасного и бережного семейного ухода для детей. Мы продолжаем работать над этим проектом, и вскоре ожидается его продолжение.

Также, в сотрудничестве с фондом "Твоя опора", мы покупали дома для детских домов семейного типа. Благодаря этому две семьи на Киевщине смогли принять к себе больше детей из интернатов, поскольку теперь у них появилось жилье.

Кроме того, продолжая работать с детьми из уязвимых категорий, мы запустили проект "Платформа будущей профессии", который помогает подросткам, оставшимся без родительской опеки, находящимся в детских домах семейного типа, приемных семьях или внутренне перемещенными лицами, осознанно выбирать свою будущую профессию — ведь эти дети, впоследствии, станут теми, кто будет восстанавливать нашу страну.

Чувствуете ли вы поддержку от коллег из международного шоу-бизнеса? Кто из известных личностей больше всего вас удивил своей позицией или помощью Украине?

Приближается третья годовщина полномасштабного вторжения, и за это время поддержка была невероятно эмоциональной. Нас поддержали не только украинцы за рубежом, но и представители мирового шоу-бизнеса и звезды с украинскими корнями. К сожалению, были и те, кто не захотел поддерживать, но я сосредотачиваюсь на тех, кто был рядом.

Например, лидер группы Imagine Dragons и Эд Ширан — они всегда выходят с флагом на своих концертах, неустанно напоминая миру, что в Украине идет война. Это очень важно, ведь многие люди из Европы и Америки считают, что в Украине уже все спокойнее, и даже спрашивают, закончилась ли война. Поэтому такие амбассадоры, которые постоянно напоминают о реальности, имеют огромное значение.

Ранее вы говорили об общении с Региной Тодоренко после начала войны. Как вы воспринимаете молчание публичных людей из Украины или полное отсутствие поддержки? Пытались ли вы еще раз выйти на контакт?

В первые полгода войны я высказывала мнение, что если мы перестанем обращать внимание на тех, кто выступает предателями Украины, это будет правильным шагом. Стоит забыть о тех, кто отказался от своей страны, и не придавать им популярности — остальное должно решать государство. Сейчас государство накладывает санкции на таких лиц, лишает их наград, и я считаю этот подход правильным: если человек в начале полномасштабного вторжения сделал свой выбор, он не должен быть связан с нашей страной.

Помню, в первые недели войны я эмоционально говорила в Инстаграме, что нужно лишить гражданства тех, кто отказался от Украины. После первого месяца я уже перестала писать своим знакомым, чтобы их переубедить. Я сделала свои выводы. Люди не имеют права пользоваться украинским паспортом, если они зарабатывают и платят налоги в России.

Что вы думаете о мобилизации в Украине? Каково ваше отношение к публичным дискуссиям о том, кто должен быть мобилизован, а кто — нет? Поддерживаете ли вы идею равенства для всех, независимо от статуса или профессии?

Я считаю, что все вопросы, связанные с мобилизацией, должны обсуждаться на уровне государства и общества, в том числе с участием военных. Категорически против практики, когда людей ловят на улице и силой задерживают. Например, в рамках инициативы "Поиск пропавших" мы ежедневно получаем сообщения о том, что кого-то забрало ТЦК, и этот человек исчезает без вести, ведь уже неделю нет связи. То есть инициатива, созданная для помощи украинцам, которые пропали во время полномасштабного вторжения, сейчас получает сообщения о задержании, что лишает их возможности связаться с родными. Я понимаю, что мужчин задерживают за нарушение правил мобилизации. Но неправильным является то, когда их лишают права связи с близкими и применяют физическую силу.

Как вы лично поддерживаете украинских военных или инициативы, связанные с помощью армии? Является ли для вас это направление приоритетным?

Очень важно, чтобы каждый фонд сосредотачивался на своем направлении. Для нас приоритет — это поиск пропавших гражданских украинцев, помощь детям, которые остались без родителей, и профессиональная ориентация подростков. А я лично, как и все украинцы, поддерживаю благотворительные сборы.

При этом, пока я занимаюсь чисто гражданскими и гуманитарными проектами, Юрий вместе с командой организовывает мероприятия исключительно для поддержки армии. Время от времени я также присоединяюсь к этим концертам. Независимо от того, какими гражданскими делами мы занимаемся, всегда помним, что наши военные нуждаются в постоянной поддержке. Их надо благодарить, ведь все наши гражданские усилия могут стать неактуальными, если фронт подойдет к нам.

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