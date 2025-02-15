"Це – улюблена справа": Кошовий прокоментував чутки про закриття "Вечірнього Кварталу" (відео)

Лідер Студії "Квартал 95" Євген Кошовий каже, що наразі навіть не допускає думки про закриття проєкту, який називає основною роботою, від якої отримує задоволення.

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Український шоумен Євген Кошовий, який є багаторічним актором "Кварталу 95" заявив, що немає втоми від цієї роботи та досі отримує задоволення від своєї справи. Про це він розповів у флешінтерв'ю для проєкту "Тур з зірками" для "Люкс ФМ".

"Моє ставлення до "Єдиного Кварталу", а раніше "Вечірнього Кварталу", завжди було гарним. Це наша основна робота, від якої ми отримуємо задоволення. Якщо хтось нас не розуміє, будь ласка, не дивіться", – сказав Кошовий.

Він додав, що зараз студія "Квартал 95" не планує закривати проєкт, а саме творче об'єднання досі має достатній потенціал, аби продовжити свої виступи.

"Давайте ми ще трошки поживемо! Якщо це улюблена справа, то її ж так просто не кинеш. У нас, слава Богу, поки що вистачає і сил, і ресурсів, і, найголовніше, глядачів та фанатів", – сказав шоумен.

Раніше стало відомо, що Катерина Осадча розповіла про кар'єру, сім'ю та нові проєкти, які можуть змінити український медіапростір. Також ведуча розповіла про стосунки з Юрієм Горбуновим, висловилася про мобілізацію в Україні та уточнила деталі розмови з Регіною Тодоренко, яку називають зрадницею, бо вона говорить про війну в Україні.

Згодом повідомлялося, що бойфренд ведучої Соломії Вітвіцької освідчився їй у День закоханих. Вітвіцька розлучилась в 2021 році. Через деякий час вона повідомила про стосунки із військовим Олексієм Ситайлом.