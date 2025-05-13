"Це удар по репутації": гурт ZWYNTAR погрожує "Кварталу 95" судом за використання пісні без дозволу

Український дарк-кантрі гурт ZWYNTAR заявив, що студія "Квартал 95" без дозволу використала музику з їхньої пісні "Мексиканець" в одному з номерів концерту "Єдиного кварталу" від 10 травня. За словами музикантів, "кварталівці" неправомірно створили з їхнього треку "похідний твір".

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Про це гурт повідомив 13 травня на сторінці у Facebook.

ZWYNTAR звинуватив "Квартал 95" у незаконному використанні авторської мелодії Фото: скриншот

Учасники гурту розповіли, що 11 квітня до них звернулася музична редакторка "Кварталу" та "Ліги сміху" щодо прав на пісню, і вони категорично заперечили проти використання їхнього твору в цих проєктах. Дізнавшись, що авторські права на трек належать гурту, редакторка припинила спілкування.

Конфлікт гурту ZWYNTAR і студії "Квартал 95" через авторські права на пісню Фото: скриншот

Студія "Квартал 95" використала пісню "Мексиканець"

За словами учасників гурту, студія "Квартал 95" без їхнього дозволу використала музику з пісні "Мексиканець", назвавши твір пародією, із посиланням на ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

ZWYNTAR зазначає, що за п. 9 ч. 2 ст. 22 цього закону дійсно можна використовувати твори без дозволу і безоплатно для створення пародій на їхній основі, але із зазначенням імені автора та джерела.

""Витвір мистецтва", який був створений студією 95-й квартал, на нашу думку, жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру стосовно подій у створеній нами пісні "Мексиканець". Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова (які також не є пародією на будь-який інший твір, а є просто окремим авторським текстом)", — зауважили в гурті.

До ZWYNTAR щодо авторських прав на пісню зверталася редакторка "Кварталу" Фото: Facebook / ZWYNTAR Листування гурту ZWYNTAR з музичною редакторкою Кварталу Фото: Facebook / ZWYNTAR

Музиканти також додали, що студія використала їхню авторську мелодію під час комерційного концерту, від якого, імовірно, отримала прибуток.

"Окремо зазначаємо, що нас неймовірно обурює використання нашої музики в подібних проєктах. Ми вважаємо це ударом по нашій репутації та не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом студії "95 квартал". Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі", — написали вони.

ZWYNTAR висловився проти використання їхньої пісні на концерті "Кварталу" Фото: Facebook / ZWYNTAR Гурт ZWYNTAR звинувачує "Квартал 95" у використанні їхньої музики без дозволу Фото: Facebook / ZWYNTAR

Крім того, за словами учасників гурту, в описі до відео концерту додано посилання не на офіційний канал ZWYNTAR, а на сторонній невідомий акаунт, де викладена пісня, і це ускладнює можливість оскаржити неправомірне використання музики через страйк YouTube.

В описі до концерту додано посилання на сторонній канал Фото: скриншот

Свій допис гурт ZWYNTAR назвав претензією в досудовому порядку та попередив, що звертатиметься до суду, якщо студія не надасть чітких і зрозумілих пояснень.

Реакція студії "Квартал 95" на претензію гурту ZWYNTAR

Представники студії "Квартал 95" на момент публікації матеріалу не коментували звинувачення гурту Zwyntar. На відео концерту від 10 травня на каналі студії у YouTube номер із використанням фрагмента пісні "Мексиканець" наразі відсутній, тоді як у коментарях усе ще можна побачити обурення користувачів порушенням авторських прав.

Українці в коментарях під концертом обурюються порушенням авторських прав студією "Квартал 95" Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 квітня український актор-військовий Володимир Ращук розкритикував фільм "Раша гудбай" від студії "Квартал 95" через режисера Олексія Кирющенка та участь у картині акторів Андрія Ісаєнка та Катерини Варченко.

Лідер Студії "Квартал 95" Євген Кошовий 15 лютого коментував чутки про закриття "Вечірнього Кварталу". Він назвав проєкт своєю основною роботою, від якої отримує задоволення.