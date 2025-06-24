"Жалкий трус": Притула и Стерненко ответили Ломаченко на его сообщение об обстреле лицея

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко прокомментировал обстрел лицея, однако не вспомнил, кто атаковал мирный город ракетой. На это отреагировали Сергей Притула и Сергей Стерненко.

Related video

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на удар по лицею в своем родном городе Белгород-Днестровском, однако не отметил, что именно россияне атаковали учебное заведение. Волонтер и телеведущий Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко.

"Жалкий трус! Кого из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что русские убивают твоих земляков? С благословения твоего всратого патриарха Кирилла! Который такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?".

Сергей Притула написал комментарий Ломаченко Фото: скриншот

Василий Ломаченко ответил Сергею в комментариях.

"Бессовестный человек! Действительно, мы с Вами разные украинцы".

На сообщение Ломаченко также отреагировал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские. Твои братья. Жалкий ты ссыкун. И предатель".

Ломаченко, в частности, обозвал Сергея Стерненко "говорящей головой".

Стерненко отреагировал на сообщение Ломаченко Фото: скриншот

Напомним, украинский боксер Ломаченко учился в лицее в Белгород-Днестровском, который накануне разрушили ВС РФ. Он опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара российских войск по гражданскому объекту.

23 июня ВС РФ атаковали баллистикой Белгород-Днестровский. Сейчас известно о по меньшей мере 14 раненых и трех погибших.

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, россияне ударили баллистикой по одному из учебных заведений города, разрушив его. Накануне в лицее состоялся выпускной. На момент удара детей в школе не было, поскольку сейчас каникулы, но были сотрудники.