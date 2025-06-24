"Жалюгідний боягуз": Притула та Стерненко відповіли Ломаченку на його допис про обстріл ліцею

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував обстріл ліцею, однак не згадав, хто атакував мирне місто ракетою. На це відреагували Сергій Притула та Сергій Стерненко.

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Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко відреагував на удар по ліцею у своєму рідному місті Білгород-Дністровському, проте не зазначив, що саме росіяни атакували навчальний заклад. Волонтер і телеведучий Сергій Притула прокоментував пост Ломаченка.

"Жалюгідний боягуз! Кого з твого міста або твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всратого патріарха кіріла! Який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід із громадянства?".

Сергій Притула написав коментар Ломаченку Фото: скриншот

Василь Ломаченко відповів Сергію в коментарях.

"Безсовісна людина! Дійсно, ми з Вами різні українці".

На допис Ломаченка також відреагував волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.

"Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої брати. Жалюгідний ти сцикун. І зрадник".

Ломаченко, зокрема, обізвав Сергія Стерненка "головою, що говорить".

Стерненко відреагував на допис Ломаченка Фото: скриншот

Нагадаємо, український боксер Ломаченко навчався в ліцеї в Білгород-Дністровському, який напередодні зруйнували ЗС РФ. Він опублікував допис, у якому висловив своє обурення через черговий удар російських військ по цивільному об'єкту.

23 червня ЗС РФ атакували балістикою Білгород-Дністровський. Наразі відомо про щонайменше 14 поранених і трьох загиблих.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни вдарили балістикою по одному з навчальних закладів міста, зруйнувавши його. Напередодні в ліцеї відбувся випускний. На момент удару дітей у школі не було, оскільки зараз канікули, але були співробітники.