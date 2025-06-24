Росію не згадав: Ломаченко відреагував на обстріл школи в рідному місті

Український боксер навчався в ліцеї в Білгород-Дністровському, який напередодні зруйнували ЗС РФ. Однак Василь Ломаченко не згадав, хто атакував мирне місто балістичною ракетою.

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Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко відреагував на обстріл ліцею в рідному Білгород-Дністровському. Український боксер опублікував допис, у якому висловив своє обурення через черговий удар російських військ по цивільному об'єкту.

Пост Василя Ломаченка Фото: Скриншот

"Сьогодні трагічний день для всіх аккермаців. Учора ще були посмішки і радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози і горе. Школа, яку закінчив, в яку ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами. Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я, одужати пораненим! Мир усім", — зазначив він.

У коментарях зазначили, що хоча Василь Ломаченко і прокоментував обстріл, але не згадав, хто обстріляв школу, де він навчався.

Коментарі під постом Василя Ломаченка Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 23 червня ЗС РФ атакували балістикою Білгород-Дністровський. Наразі відомо про щонайменше 12 поранених і трьох загиблих.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни вдарили балістикою по одному з навчальних закладів міста, зруйнувавши його. Напередодні в ліцеї відбувся випускний. На момент удару дітей у школі не було, оскільки зараз канікули, але були співробітники.

Росіяни завдали удару по ліцею в Білгород-Дністровському

За словами Олега Кіпера, ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція.

"Залучено всі необхідні служби. Жоден із таких російських ударів не є випадковим — російська армія точно знає, куди б'є. І це — демонстративні удари", — наголосив голова Одеської ОВА.

Було розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 24 червня російська балістична ракета влучила поруч із поїздом, який прямував до Одеси. У вагонах були пасажири, багато хто отримав поранення.

Також російська армія атакувала Дніпро балістичними ракетами вдень 24 червня, у місті чули серію вибухів. Пуски ракет зафіксували близько 11:00.