Россию не упомянул: Ломаченко отреагировал на обстрел школы в родном городе
Украинский боксер учился в лицее в Белгород-Днестровском, который накануне разрушили ВС РФ. Однако Василий Ломаченко не упомянул, кто атаковал мирный город баллистической ракетой.
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на обстрел лицея в родном Белгород-Днестровском. Украинский боксер опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара российских войск по гражданскому объекту.
"Сегодня трагический день для всех аккермацев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе. Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, поправиться раненым! Мир всем", — отметил он.
В комментариях отметили, что хотя Василий Ломаченко и прокомментировал обстрел, но не упомянул, кто обстрелял школу, где он учился.
Напомним, что 23 июня ВС РФ атаковали баллистикой Белгород-Днестровский. Пока известно о, по меньшей мере, 12 раненых и трех погибших.
По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, россияне ударили баллистикой по одному из учебных заведений города, разрушив его. Накануне в лицее прошел выпускной. На момент удара детей в школе не было, так как сейчас каникулы, но были сотрудники.
По словам Олега Кипера, лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция.
"Привлечены все необходимые службы. Ни один из таких российских ударов не является случайным – российская армия точно знает, куда бьет. И это – демонстративные удары", – подчеркнул глава Одесской ОВА.
Было начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, 24 июня российская баллистическая ракета попала рядом с поездом, который направлялся в Одессу. В вагонах были пассажиры, многие получили ранения.
Также российская армия атаковала Днепр баллистическими ракетами днем 24 июня, в городе слышали серию взрывов. Пуски ракет зафиксировали около 11:00.