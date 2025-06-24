Россию не упомянул: Ломаченко отреагировал на обстрел школы в родном городе

Украинский боксер учился в лицее в Белгород-Днестровском, который накануне разрушили ВС РФ. Однако Василий Ломаченко не упомянул, кто атаковал мирный город баллистической ракетой.

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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на обстрел лицея в родном Белгород-Днестровском. Украинский боксер опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара российских войск по гражданскому объекту.

Пост Василия Ломаченко Фото: Скриншот

"Сегодня трагический день для всех аккермацев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе. Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, поправиться раненым! Мир всем", — отметил он.

В комментариях отметили, что хотя Василий Ломаченко и прокомментировал обстрел, но не упомянул, кто обстрелял школу, где он учился.

Комментарии под постом Василия Ломаченко Фото: Скриншот

Напомним, что 23 июня ВС РФ атаковали баллистикой Белгород-Днестровский. Пока известно о, по меньшей мере, 12 раненых и трех погибших.

По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, россияне ударили баллистикой по одному из учебных заведений города, разрушив его. Накануне в лицее прошел выпускной. На момент удара детей в школе не было, так как сейчас каникулы, но были сотрудники.

Россияне нанесли удар по лицею в Белгород-Днестровском

По словам Олега Кипера, лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция.

"Привлечены все необходимые службы. Ни один из таких российских ударов не является случайным – российская армия точно знает, куда бьет. И это – демонстративные удары", – подчеркнул глава Одесской ОВА.

Было начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 24 июня российская баллистическая ракета попала рядом с поездом, который направлялся в Одессу. В вагонах были пассажиры, многие получили ранения.

Также российская армия атаковала Днепр баллистическими ракетами днем 24 июня, в городе слышали серию взрывов. Пуски ракет зафиксировали около 11:00.