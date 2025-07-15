Гурт Metallica змусив Пентагон видалити рекламне відео Гегсета: що сталось

Нещодавно Пентагон опублікував у соцмережах відео, в якому демонстрував можливості військових дронів. Увагу глядачів привернула не лише техніка, а й звуковий супровід — культовий трек Metallica "Enter Sandman", який лунав на фоні. Проблема в тому, що гурт не давав дозволу на використання цієї композиції.

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Після скарги на порушення авторських прав від Metallica, представники платформи X звернулися до Міністерства оборони з проханням прибрати відео. Пентагон підтвердив видалення ролика, пише Metal Addicts.

"Сьогодні вдень до нас звернулися представники X з приводу відео на нашій сторінці в соцмережах і попросили його видалити через порушення авторських прав на пісню ‘Enter Sandman’ гурту Metallica. Відео вже видалено, виправлено та повторно опубліковано", — зазначили у відомстві.

Представники Metallica підтвердили Rolling Stone, що Пентагон не отримував ліцензії на використання треку, що й стало підставою для вимоги про видалення.

Подібні ситуації вже траплялися — наприклад, політичні діячі, зокрема Дональд Трамп, не раз критикувались за несанкціоноване використання музики під час мітингів. Проте у таких випадках часто застосовуються ліцензії на публічне виконання, які діють лише для офлайн-заходів. У випадку з урядовими структурами та відео в інтернеті необхідна окрема синхронізаційна ліцензія — саме її Пентагон, схоже, не мав.

Це не перший випадок, коли Metallica бореться з несанкціонованим використанням своєї музики. І, схоже, не останній. Як показує цей інцидент, навіть урядові інституції не мають імунітету перед законами про авторське право — особливо коли йдеться про Metallica.

Нагадаємо, дві голлівудські компанії Disney та Universal вперше в історії подали до суду на стартап зі штучного інтелекту Midjourney за порушення авторських прав зображень.

Фокус також писав, що гурт Metallica спровокував землетрус у Вірджинії.